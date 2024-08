- Mumbrú qui?

En tant que joueur, Álex Mumbru faisait partie de la génération dorée de l'équipe espagnole de basket-ball. Aujourd'hui, l'ancien champion du monde et d'Europe est sur le point de succéder au coach ayant connu le succès Gordon Herbert pour renforcer encore plus l'équipe allemande de basket-ball parmi l'élite mondiale. Selon les médias concordants, le Catalan de 45 ans sera présenté lors d'une conférence de presse à Berlin jeudi. C'est ce qu'ont rapporté le "Hamburger Abendblatt" et "Bild", ainsi que les médias espagnols. L'association, qui a convié à un hôtel cinq étoiles à Berlin-Charlottenburg mardi, n'a pas commenté ces rapports.

Mumbru, qui ? Le nom ne dira peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais le sommet de la Fédération allemande de basket-ball (DBB) semble convaincu des qualités de l'entraîneur catalan, qui n'a pas encore fait ses preuves sur la scène internationale. Mumbru sait comment réussir. En tant que joueur, le Catalan de 2,02 mètres a remporté les championnats du monde et d'Europe aux côtés de la légende du basket-ball espagnol Pau Gasol, et a remporté l'argent olympique en 2008.

Mumbru pourra-t-il être aussi réussi qu'Herbert ?

Cependant, Mumbru a de grandes chaussures à remplir. Sous l'entraîneur canadien Herbert (65), qui prendra la tête du double vainqueur allemand FC Bayern Munich après les Jeux olympiques, Dennis Schröder et ses coéquipiers ont connu une ascension presque incroyable avec le titre de champion du monde l'an dernier, la médaille de bronze européenne en 2022 et la quatrième place aux Jeux olympiques de Paris.

Expérience d'entraîneur avec des clubs espagnols

En tant que professionnel, Mumbru a été actif uniquement dans son pays natal et a joué pendant plusieurs années pour le Real Madrid, où il est devenu champion d'Espagne. Après la fin de sa carrière en 2018, Mumbru a d'abord entraîné Bilbao Basket, avant de rejoindre le club Euroleague FC Valencia en 2022. Son mandat s'est terminé en avril après que l'équipe ait échoué à se qualifier pour les playoffs dans la meilleure ligue européenne. Malgré cela, Mumbru a été pressenti pour le poste de DBB, car l'association exclut un double rôle d'entraîneur de club et de sélectionneur national.

Sous Mumbru, l'équipe nationale allemande serait préparée à long terme pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Avant cela, le championnat d'Europe avec la phase finale à Riga l'an prochain et le championnat du monde au Qatar en 2027 sont prévus. Pour la première fois, l'entraîneur national sera mis en avant en novembre lors des qualifications du championnat d'Europe, où il devra probablement se passer de nombreux joueurs NBA comme Schröder et les frères Wagner, ainsi que de la plupart des joueurs de l'EuroLeague.

Mumbru doit façonner une nouvelle équipe

Le successeur d'Herbert doit d'abord convaincre les joueurs de sa philosophie lors de nombreuses conversations personnelles et conduire le changement en gardant un œil sur les prochaines étapes. Qui jouera aux côtés du capitaine Schröder dans les années à venir reste à voir. Herbert avait exigé un engagement fixe des joueurs pour trois ans, qui a maintenant expiré avec les Jeux olympiques. Il est possible que des joueurs comme Daniel Theis (32) et Niels Giffey (33) mettent fin à leur carrière en équipe nationale.

Le noyau de l'équipe actuelle a environ 30 ans et pourrait encore faire partie des Jeux olympiques de Los Angeles. Il est également possible que des joueurs comme Franz Wagner (22) prennent une pause l'été prochain pour rejoindre l'équipe plus tard. La DBB dispose de suffisamment de joueurs ayant un grand potentiel. Maximilian Kleber (32) et Isaiah Hartenstein (26) de la NBA n'ont même pas fait partie de l'équipe sous Herbert. Il y a aussi des joueurs intéressants comme Oscar (25) et Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) ou Kevin Yebo (28). Les champions d'Europe U18 offrent également beaucoup de talent pour l'avenir.

La carrière d'entraîneur de Mumbru ne l'a pas encore conduit à une reconnaissance internationale, mais son impressionnant parcours de joueur comprend la victoire en argent olympique en 2008 et la participation aux championnats du monde et d'Europe. En tant qu'entraîneur, Mumbru sera chargé de préparer l'équipe nationale allemande pour les Jeux olympiques de Los Angeles, suivis du championnat d'Europe et du championnat du monde.

