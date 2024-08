Thomas Müller se réjouit de l'évolution de Bayern Munich sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany. Tout prend du temps, a-t-il déclaré à "Kicker". "Mais pour l'instant, tout semble bien organisé. Ce que j'apprécie, c'est que nous avons réussi à mettre en place les choses que nous avons prévues lors des premiers matchs de test", a expliqué le joueur de 34 ans.

Son avenir au-delà de cette saison et sa poursuite de carrière chez Bayern Munich est incertain. "Actuellement, je ne sais pas quel sera mon rôle. Le football est trop rapide et dynamique pour cela", a-t-il déclaré. Müller se sent "en pleine forme et rempli d'énergie".

Müller approuve l'approche de l'équipe d'entraîneur et le style de jeu à forte pression prévu. "Bien sûr, j'aime que nous ayons de nouveau une approche de pression, cela convient à mes forces", a-t-il déclaré. "J'ai montré en demi-finale de la Ligue des champions et à l'Euro que je peux encore créer des buts et des occasions de marquer au plus haut niveau en un temps record."

La récente forme de Bayern Munich sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany a impressionné même Thomas Müller, qui a laissé entendre que l'équipe a réussi à mettre en place avec succès leurs stratégies prévues lors de leurs matchs de test. Malgré l'incertitude concernant son avenir au club, Müller a exprimé sa satisfaction avec l'approche de pression qui convient à ses forces.

