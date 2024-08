- Muller est mis en équipe deux fois dans la formation initiale de Kompany.

Sous la direction de Thomas Müller, le manager de FC Bayern Munich Vincent Kompany a commencé la saison avec une victoire convaincante de 4:0 (2:0) contre le promu de deuxième division SSV Ulm en DFB-Pokal. Kompany, qui avait choisi de laisser Leon Goretzka hors de l'équipe, a passé une grande partie du match à regarder depuis la touche, applaudissant souvent les performances de son équipe. Le Belge a pu célébrer la prolongation d'une série en cours : Bayern a atteint le deuxième tour chaque année depuis la saison 1995/96.

Les buts précoces de Müller (12e et 15e minutes) ont permis à Kompany, vêtu d'un pantalon foncé, d'un tee-shirt blanc et d'une casquette foncée, de se détendre pendant la plupart du match au Donaustadion. Après la pause, Bayern a eu du mal à conclure le match contre l'équipe résistante d'Ulm. Kingsley Coman a porté l'avantage à 3:0 (79e), et le remplaçant Harry Kane a marqué un quatrième but dans la 93e minute.

Les difficultés de Goretzka

Les buts de Müller ont porté son total à 35 et 36 en DFB-Pokal, le plaçant parmi les 8 meilleurs buteurs de tous les temps. Cependant, la principale préoccupation des discussions d'après-match était l'absence de Goretzka. Non sélectionné pour l'Euro à domicile et ayant du mal à trouver une place à Bayern, Goretzka n'était pas dans l'équipe de Munich pour la coupe.

"Notre équipe est incroyablement talentueuse. Nous avons renforcé notre milieu de terrain", a déclaré le directeur sportif Max Eberl avant le coup d'envoi sur ZDF. Goretzka a un contrat, et Bayern respecte tous les contrats. "Il est tout à fait normal de discuter des scénarios sportifs potentiels à l'avenir", a ajouté Eberl. Le contrat de Goretzka expire le 30 juin 2026 - son avenir reste incertain.

Müller, le performer régulier du Pokal

Le match tant attendu du Pokal a perdu son suspense dès le début. Face à Ralf Rangnick, qui avait Previously led Ulm to great successes and was a candidate for the Bayern coaching job, the hosts fought bravely. Every challenge, every tackle by Thomas Wörle's side against Bayern's women's players was cheered by the majority of the 17,400 spectators in the packed Donaustadion.

But Müller, Munich's Pokal veteran, guided the game as expected. Joshua Kimmich launched the ball to Müller, who effortlessly converted in his typical fashion. The soon-to-be 35-year-old added a second goal shortly afterward, courtesy of a Serge Gnabry assist. Only Charly Körbel (70 for Eintracht Frankfurt) and Manfred Kaltz (67 for Hamburger SV) have played more Pokal games for a single club than Müller has for Bayern (66).

Les artifices des fans de Bayern

Après la pause, Kompany a attendu que la fumée se dissipe d'un grand spectacle pyrotechnique des ultras de Bayern avant de reprendre sa place au bord de sa zone technique, échangeant des salutations avec de nombreux spectateurs.

L'équipe d'Ulm, qui avait vu son gardien Christian Ortag devoir quitter le terrain après une demi-heure en raison d'un gros bosses et de vertiges, a gardé la tête haute. Les hôtes se sont même rapprochés d'un comeback 1:2. Cependant, après avoir remporté quatre des cinq matchs amicaux de pré-saison, Kompany, qui a fait ses débuts en Pokal avec Kane, n'a toujours pas connu la défaite dans le sixième match. Dans les dernières minutes, les recrues João Palhinha et Michael Olise ont également fait leurs débuts en compétition pour Bayern.

Malgré l'absence de Goretzka, Müller a continué à briller au football, marquant deux buts en match de DFB-Pokal. Goretzka, qui n'était pas dans l'équipe de départ, rencontre des difficultés pour trouver une place à Bayern.

Lire aussi: