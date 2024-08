- Mukran, sur la mer Baltique allemande, accueille un pétrolier GNL à son terminal.

Le navire méthanier "Hellas Diana", mesurant environ 300 mètres de long et battant pavillon maltais, a récemment accosté au terminal LNG de Mukran, situé sur l'île allemande de Rügen. Le navire avait appareillé de Freeport, au Texas, selon le système de suivi en ligne de Marine Traffic. Cette livraison fait partie des opérations d'essai en cours du terminal énergétique "Baltic Sea German", selon l'opérateur Deutsche Regas.

L'île de Rügen dispose de capacités de déchargement de GNL via les FSRUs "Energos Power" et "Neptune". Une fois transformé en gaz, ce GNL peut être intégré au réseau de gaz allemand via une ligne de connexion de gaz naturel menant à Lubmin. Deutsche Regas vise une capacité annuelle de 13,5 milliards de mètres cubes de gaz, soit environ 15% de la consommation annuelle de gaz de l'Allemagne.

La construction de ce terminal, principalement axée sur le tourisme sur la côte baltique de Rügen, a été incluse dans la loi d'accélération du GNL par le gouvernement allemand pour sécuriser les approvisionnements en gaz du pays. Cependant, il y a de plus en plus de scepticisme quant à la probabilité d'une pénurie de gaz, invoquée comme raison principale de la construction de ces terminaux de cuves à gaz spécialisés.

Malgré l'arrêt des approvisionnements en gaz de la Russie, l'Allemagne reçoit la plupart de son gaz naturel par pipelines, notamment de la Norvège, des Pays-Bas et de la Belgique. Le GNL représente moins de 10%, selon les données du secteur. L'une des principales critiques du projet est l'Aide environnementale allemande (DUH), qui le qualifie de "coup financier coûteux et inutile".

