- MTV Video Music Awards: Taylor Swift est en tête des nominations

Taylor Swift, la superstar de la pop, est une fois de plus la favorite pour rafler les grands prix aux MTV Video Music Awards cette année. Avec dix nominations, dont les catégories Vidéo, Artiste et Chanson de l'année, la chanteuse de 34 ans est en tête. L'an dernier, la chanteuse ("Anti-Héros") a remporté neuf trophées prestigieux lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards.

Son titre "Fortnight" issu de l'album "The Tortured Poets Department" a obtenu le plus de nominations. Cela bénéficie au rappeur Post Malone, que Swift a embarqué pour ce tube. Grâce à sa collaboration avec Swift et son travail avec la star de la country Morgan Wallen sur "I Had Some Help", Post Malone compte maintenant neuf nominations.

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso"), et Eminem ("Houdini") ont chacun six chances de gagner, suivis de SZA et Megan Thee Stallion avec cinq nominations chacune. D'autres artistes ont également une chance de remporter un prix, notamment Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Teddy Swims, Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla et GloRilla.

Dans la catégorie reine, Vidéo de l'année, Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem, SZA et Taylor Swift ft. Post Malone s'affrontent.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 septembre dans l'État américain de New York. Les MTV Video Music Awards sont décernés depuis 1984. Les fans peuvent voter en ligne pour leurs favoris. Les trophées représentent une figure d'astronaute tenant un drapeau MTV.

