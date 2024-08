- Mross-Ex est nue dans Playboy.

Enfin, Anna-Carina Woitschack (31 ans) a vu son mariage raté avec son collègue de Schlager Stefan Mross (48 ans) dominer les gros titres à son sujet. Maintenant, la chanteuse s'est déshabillée pour le numéro de septembre de "Playboy" et a expliqué dans l'interview accompagnante pourquoi c'est "juste le bon moment" pour elle. Elle a décidé de tracer de nouveaux chemins et de "faire toutes les choses qu'elle a envie de faire". En suivant son motto : "Jamais une erreur, toujours une leçon. Pour moi, tout ce qui me comble et que je peux soutenir à 100 % est juste", a déclaré Anna-Carina Woitschack dans l'édition allemande de "Playboy".

Sentiment Familier

Bien que la jeune femme de 31 ans n'ait jamais montré son corps en public auparavant, elle n'est pas étrangère au sentiment de nudité devant un large public : "Je me suis mise à nu... pendant 13 ans avec ma musique. Monter sur scène est également une forme de nudité pour moi. À ce moment-là, quelques centaines ou milliers de paires d'yeux analysent et évaluent ce que vous faites."

Soudainement sous les projecteurs

Dans une interview de "Bunte" peu après l'annonce conjointe de leur séparation, Woitschack avait parlé de comment la relation avec Mross n'avait pas bénéficié d'être autant sous les projecteurs. Contrairement à ses pairs, elle n'avait pas eu le temps de connaître son partenaire "en paix". Ils étaient "dans ce tourbillon de publicité" et "ensemble 24h/24" dès le départ. "Il n'y avait presque pas de place pour respirer."

Dans l'interview de "Playboy", elle a ajouté : "J'ai été longtemps influencée par les attentes qui venaient de l'extérieur, et j'avais peur de faire une erreur. J'ai développé une peau épaisse, mais bien sûr, ça ne me laisse pas indifférente quand je lis des gros titres sensationnels qui ne sont pas vrais. Mais je ne suis pas le genre à me justifier constamment."

Le fait que son engagement et son mariage avec Stefan Mross aient eu lieu à la télévision, Woitschack l'a décrit comme "une grande expérience que je soutenais à 100 % à l'époque et que personne ne peut m'enlever. Mais je regarde plus vers l'avenir qu'envers le passé, et c'est okay que cette relation soit dans le passé."

