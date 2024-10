Mourinho Soley lance une alerte pour une démonstration de curiosité intrigante.

Lorsqu'il n'est pas heureux, José Mourinho s'assure que tout le monde le sache. Même dans ses années avancées, il ne se retient pas et préfère faire un scandale avec une protestation innovante. En utilisant son ordinateur portable, il informe les téléspectateurs de la télévision que l'arbitre a tort - avec des conséquences.

Mourinho, l'entraîneur toujours dramatique, n'a jamais été du genre à reculer. Lors du match de son équipe Fenerbahce contre Antalyaspor (2-0), il avait un grief contre la décision de l'arbitre vidéo, ce qui l'a poussé à une protestation inhabituelle. Le sexagénaire était furieux contre une décision litigieuse hors-jeu et a répliqué en plaçant son ordinateur portable avec les images du match près d'une caméra de télévision, dans le but de rétablir la vérité. Ce geste de défi lui a valu un carton jaune de l'arbitre.

Quel était son but avec cette mise en scène, environ 15 minutes avant la fin du match ? "Pas hors-jeu !" a crié Mourinho avec colère sur beIN Sports, en référence à une scène avec l'ancien star de la Bundesliga Edin Dzeko. Il a poursuivi : "Le défenseur gauche était dans une position où Dzeko n'était pas hors-jeu. De notre point de vue avec la caméra tactique, c'était clair comme de l'eau de roche."

En substance, Mourinho est un partisan du VAR, a-t-il affirmé. "Je veux un VAR qui aide l'arbitre à prendre les bonnes décisions." Ses commentaires ont eu un poids supplémentaire étant donné que le président du club Ali Koc avait accusé les VAR de la Super Lig turque de partialité systématique envers Fenerbahce en avril. Résultat, des arbitres étrangers ont été appelés pour le reste de la saison précédente.

L'incident s'est produit un dimanche, le score étant de 0-1. Des buts en deuxième mi-temps de l'attaquant Dusan Tadic (63') et un but contre son camp (81') ont scellé la victoire pour les visiteurs. Fenerbahce est actuellement deuxième après sept matches, à trois points du champion en titre et rival Galatasaray.

La frustration de Mourinho provenait d'une décision litigieuse hors-jeu lors du match de football de Fenerbahce contre Antalyaspor. Malgré avoir été averti, il a utilisé son ordinateur portable pour montrer aux caméras de télévision que Edin Dzeko n'était pas hors-jeu, plaidant en faveur des avantages du VAR.

