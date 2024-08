Moundjaro diminue significativement le risque de diabète de 94%.

Plus tôt, les médicaments pour perte de poids étaient considérés comme des médicaments miracles. Les premiers résultats ont montré que le Semaglutide, un ingrédient clé, non seulement aidait à perdre du poids, mais réduisait également le risque d'AVC et d'infarctus. Maintenant, un autre médicament, Mounjaro, fait sensation au-delà de son utilisation prévue. Selon une étude, Mounjaro, un médicament de Lilly, a réduit de 94 % le risque de développer un diabète de type 2 chez les adultes atteints de prédiabète, d'obésité ou de surpoids. L'étude a porté sur 1032 participants, où une perte de poids moyenne de 22,9 % a été observée dans le groupe traité par rapport à seulement 2,1 % dans le groupe placebo. L'ingrédient actif de Mounjaro, commercialisé aux États-Unis sous le nom de Zepbound, est le Tirzepatide.

Selon Jeff Emmick, responsable du développement de produits chez Lilly, "L'obésité est une affection persistante qui représente un risque significatif de complications telles que le diabète de type 2 pour près de 900 millions d'adultes dans le monde. Le Tirzepatide a réduit le risque de développer un diabète de type 2 de 94 % et a entraîné une perte de poids durable tout au long de la période de traitement de trois ans. Ces résultats mettent en évidence le potentiel d'impact positif d'un traitement à long terme pour les individus atteints d'obésité et de prédiabète."

Lilly, ainsi que son rival Novo Nordisk, se concentrent sur l'élargissement du champ d'application de leurs médicaments contre l'obésité pour traiter des conditions telles que l'apnée du sommeil et la maladie cardiaque. L'objectif est de dissocier leurs injections de perte de poids de la perception de simples médicaments de mode de vie. En Allemagne, ces médicaments ne sont actuellement pas couverts par l'assurance maladie obligatoire.

