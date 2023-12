MotoGP : Records battus et controverses à l'occasion d'une première journée riche en rebondissements

L'Italien a dépassé la Repsol Honda du champion du monde Marc Marquez dans la dernière ligne droite, prenant le drapeau avec seulement 0,023 seconde d'avance sur son rival.

Le Britannique Cal Crutchlow a terminé troisième, à seulement 0,32 seconde.

Un peloton serré

Les fans auraient difficilement pu espérer une première salve plus serrée dans la bataille pour le championnat 2019. Les 15 premiers pilotes ont été séparés par un peu plus de 15 secondes, un record dans la catégorie reine, et les cinq premiers par seulement 0,6 seconde.

Maverick Viñales, de Yamaha, avait pris la pole position après une séance de qualification impériale ; mais un départ exécrable a vu son avantage s'évaporer dès le premier virage.

Un dispositif mystérieux

Dovizioso, en revanche, a pris l'avantage dès le début, peut-être en partie grâce à une nouvelle technologie mystérieuse sur sa Ducati.

L'équipe de Bologne semble utiliser un dispositif spécial de "holeshot", censé donner un avantage dès la ligne de départ. Dovizioso a été observé sur la grille de départ en train d'actionner un interrupteur sur le tableau de bord, et s'est élancé loin du peloton.

Mais l'Italien n'a pas réussi à creuser l'écart et s'est rapidement fait doubler par Alex Rins, au guidon d'une Suzuki aux rondeurs impressionnantes.

Les deux hommes se sont alors livrés une lutte acharnée, tandis que Marquez, qui avait établi un nouveau record du tour lors des qualifications, entrait également dans la danse.

Cheville brisée

Pendant un moment, on a cru que Suzuki pourrait monter sur le podium pour la première fois de son histoire au Qatar, mais cela n'a pas été le cas. L'histoire la plus remarquable de la course s'est déroulée derrière Rins, sous la forme de Crutchlow, le pilote du satellite Honda.

Le Britannique s'était fracturé la cheville lors des essais du MotoGP australien de l'année dernière, et s'était à peine remis à temps pour l'ouverture de la saison dans le désert de Doha.

Si la Suzuki manque de quelque chose cette année, c'est bien de vitesse de pointe, et la Honda de Crutchlow a progressivement pris l'avantage. À trois tours de la fin, Rins s'est écarté de la trajectoire. Crutchlow a frappé pour s'emparer de la troisième place, qu'il a finalement conservée.

Un rythme effréné

Dans un dernier tour palpitant, Dovizioso et Marquez s'échangent les places. Dans le dernier secteur, Marquez s'est élancé sous la Ducati, prenant ce qui semblait être une avance décisive, mais il a élargi sa Honda.

Dovizioso a commis une erreur similaire, mais a réussi à se battre avec sa moto devant Marquez et - dans une répétition de la course de la saison dernière - a battu le champion jusqu'à la ligne d'arrivée.

Protestations déposées

Honda, Suzuki, Aprilia et KTM ont déposé une réclamation concernant un nouvel aileron aérodynamique sur la suspension arrière de la Ducati. La réclamation a été rejetée, bien qu'un appel ait été déposé par la suite.

Après la course, les pilotes ont choisi de se concentrer sur la compétition plutôt que sur la controverse.

"Marquez a donné tout ce qu'il pouvait, comme d'habitude, et m'a poussé à la limite", a déclaré Dovizioso aux journalistes.

"Nous avons tiré le meilleur parti de nos points forts, à savoir l'accélération et la vitesse de pointe, mais nous devons encore améliorer notre vitesse de passage en courbe. Cette année, il y a beaucoup de pilotes rapides et il sera crucial de ne pas perdre trop de points sur des pistes moins favorables."

La complainte de Marquez

"C'était exactement la même chose que l'année dernière ! se lamente Marquez. "J'ai essayé de pousser fort, mais ici, quand on dépasse, on sort large et on ne peut pas garder la ligne. J'ai essayé d'être là, de pousser un peu et d'être là jusqu'à la fin. Je suis très heureux de ces 20 points car normalement nous avons du mal ici".

Crutchlow a été surpris de monter sur le podium, déclarant aux journalistes qu'il se serait moqué d'une telle suggestion après les essais. Il a également admis que sa carrière en MotoGP avait été en suspens pendant l'hiver.

"Venir ici et monter sur le podium est un rêve, car nous ne savions pas que j'allais revenir à un moment donné", a-t-il déclaré.

La satisfaction de Rossi

Alors que Viñales regrettait son mauvais départ, son coéquipier chez Yamaha, Valentino Rossi, était optimiste après s'être frayé un chemin jusqu'à une honorable cinquième place depuis la 14e place sur la grille.

"Je me suis senti bien avec la moto aujourd'hui et j'ai aussi aimé venir de l'arrière, donc ce n'est pas si mal", a déclaré l'Italien après la course. "Je suis arrivé cinquième, c'est bien, surtout parce que je suis à 0,6 seconde de la victoire, mais sur ce circuit, nous sommes toujours bons... Nous allons prendre ce résultat."

Le MotoGP se rend maintenant en Argentine pour la deuxième course de la saison, le 31 mars.

