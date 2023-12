Faits marquants de l'histoire

MotoGP : les rebondissements de l'intersaison promettent du suspense

La nouvelle saison de Moto GP arrive à grands pas

La première course aura lieu à Doha le 10 mars

Marc Marquez, champion en titre

Après une année 2017 très disputée, le championnat de l'année dernière a été une sorte de procession - bien que divertissante - pour un Marc Marquez dominant.

Cette année, en revanche, le suspense sera plus intense grâce à quelques rebondissements de l'intersaison.

Les malheurs de Marquez

Tout a commencé par un incident bizarre lors du Grand Prix du Japon de l'année dernière, alors que Marquez venait de remporter sa cinquième couronne en MotoGP.

Lors de son tour de piste à Motegi, le Catalan s'est disloqué l'épaule à la suite d'une accolade trop enthousiaste du Britannique Scott Redding.

Un mois plus tard, ce n'est pas une, mais deux autres luxations de la même épaule qui se sont produites lors des qualifications de la fin de saison à Valence, dont l'une à la suite d'une chute particulièrement terrifiante.

Marquez et son équipe Repsol Honda ont décidé de faire opérer l'articulation gênante au cours de l'hiver, mais son rétablissement a été lent et contraignant.

Fin janvier, lors du lancement de l'équipe Honda, Marquez a déclaré aux journalistes que son articulation était toujours problématique, mais lors des essais au Qatar, les choses semblaient s'être nettement améliorées.

De manière inquiétante, alors que Losail n'est généralement pas un terrain de chasse idéal pour Honda, il s'est dit satisfait de sa moto : "Le Qatar est un circuit où nous avons normalement des difficultés, a-t-il déclaré, mais lors de ces essais, nous sommes au même niveau que tous les autres.

Bien sûr, les essais sont une chose, la course en est une autre, et même un petit point d'interrogation sur sa capacité à s'élancer dans la course apportera de l'eau au moulin des rivaux de ce redoutable champion.

"Un accident très stupide

L'un de ceux qui aurait été parfaitement placé pour tirer parti de la capacité légèrement réduite de Marquez est son nouveau coéquipier, Jorge Lorenzo, qui a rejoint cette saison après avoir connu des fortunes diverses chez Ducati. Mais le débutant de Honda est considérablement plus éloigné de la forme que son compatriote.

En janvier, la star majorquine s'est cassé le scaphoïde du poignet à la suite d'une "chute très stupide" alors qu'il s'entraînait sur une moto tout-terrain. Il a manqué les essais de Sepang début février et s'est à peine remis pour le Qatar.

Néanmoins, la perspective de voir le triple champion du monde au guidon d'une Honda suscite un enthousiasme justifié. Plus petite et plus agile que la Ducati, cette moto lui convient sans aucun doute. Lorenzo dit qu'il étudie Marquez de près

"Il sait comment piloter cette moto et il la pilote très bien", a déclaré Lorenzo aux journalistes au Qatar. "Pour l'instant, je suis moins bon dans presque tous les domaines, mais petit à petit, je me rapprocherai de lui.

Le défi de Ducati

Esthétiquement au moins, la moto d'usine de Ducati est cette année l'une des plus belles depuis des années. Il est probable que le thème se poursuive sous sa peau. Depuis l'arrivée du team principal Gigi Dall'Igna à la fin de l'année 2013, l'équipe de Bologne a régulièrement mis en place un package pour se battre pour le titre.

Avec Andrea Dovizioso et le nouveau pilote Danilo Petrucci, elle dispose d'un duo de choc. Après un solide test à Sepang, les Italiens ont toutefois eu du mal à s'imposer dans des conditions quelque peu capricieuses lors des essais au Qatar, terminant respectivement 15e et 10e.

Petrucci, un pilote dynamique et direct avec quatre saisons d'expérience sur une Ducati satellite, semble bien s'adapter à sa nouvelle moto d'usine.

Cependant, Dovizioso, qui a terminé deuxième de la course au titre en 2017, n'a pas encore trouvé son rythme.

"Honnêtement, je ne peux pas dire que je suis complètement satisfait, mais je suis également convaincu que nous avons un fort potentiel et je suis confiant que nous pouvons faire une bonne course", a déclaré Dovizioso aux journalistes après le test du Qatar. "Nous avons recueilli beaucoup de données intéressantes et il sera important d'en tirer le meilleur parti pour nous assurer que nous sommes aussi prêts et compétitifs que possible."

Yamaha transformée

Yamaha a connu une période de disette extraordinaire en MotoGP. L'équipe, autrefois dominante, a enchaîné 25 courses sans victoire, avant d'interrompre sa série en Australie en octobre dernier.

Cette année, en plus d'un nouveau sponsor et d'une élégante livrée noire, sa moto semble transformée. Maverick Vinales, toujours considéré comme un futur champion du monde potentiel, a mené le peloton lors des essais au Qatar, avec le légendaire Valentino Rossi derrière lui, à une belle quatrième place.

Bien que satisfait, Vinales affirme qu'il faut encore travailler sur sa Yamaha. "Nous devons nous améliorer", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je n'ai pas une très bonne adhérence sur la tranche, donc nous devons continuer à travailler, surtout dans ce domaine.

La faim de Rossi

Rossi a fêté ses 40 ans le mois dernier et, bien que sa carrière touche indubitablement à sa fin, sa faim semble intacte après 23 saisons de course incroyables.

L'octuple champion du monde croit toujours qu'il peut remporter non pas un, mais deux titres supplémentaires : "C'est un rêve auquel je crois encore beaucoup, mais c'est aussi un grand regret, parce que je le méritais", a-t-il récemment déclaré au Gazetto dello Sport.

Sous contrat avec Yamaha pour deux saisons supplémentaires, il n'exclut pas non plus de signer un nouveau contrat.

La surprise Suzuki

Parmi les équipes d'usine restantes, Suzuki menace de créer la surprise. Sa GSX-RR semble magnifiquement équilibrée et Alex Rins, impressionnant tout au long des essais, semble avoir un pilote capable de se battre pour les podiums, en particulier lorsque les grosses cylindrées affineront leurs formules.

Ailleurs, Aprilia et KTM restent en chantier. La première s'améliore régulièrement, tandis que la seconde, malgré les moyens importants de sa maison mère, n'a pas encore réussi à s'imposer dans la catégorie MotoGP. L'arrivée de l'équipe Tech3, anciennement satellite de Yamaha, dans son portefeuille pourrait être la solution idéale pour changer la donne.

