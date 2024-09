Moscou utilise la technologie Starlink pour faciliter les attaques de drones contre l'Ukraine.

Des rapports suggèrent que les forces russes équipent leurs drones Shahed de la technologie Starlink. Cette technologie, issue de SpaceX de Musk, n'est pas accessible dans le domaine de Poutine, mais offre des avantages substantiels.

Dans une attaque nocturne, les défenses ukrainiennes ont réussi à abattre pour la première fois des drones russes équipés du système de communication par satellite Starlink d'Elon Musk. Ces drones, d'origine iranienne et de type Shahed-136, ont été rapportés par le site pro-ukrainien Defense Express.

Sur les 32 drones impliqués dans l'attaque, 28 ont été abattus avec succès. Il n'est pas clair si tous les drones étaient équipés du système Starlink fourni par SpaceX. Selon le rapport, le numéro de série du terminal pourrait révéler l'origine du système satellite.

Au-delà de la portée étendue, l'équipement des drones avec Starlink permet des ajustements de trajectoire à distance. Auparavant, la Russie utilisait des drones équipés de récepteurs 4G. Cependant, les terminaux Starlink offrent une transmission de données plus fiable et sur une plus longue distance. Avec une caméra, les données d'image pourraient également être transmises, transformant le Shahed en un drone doté à la fois de capacités de bombardement et de reconnaissance.

Initialement, Musk et SpaceX ont affirmé que l'utilisation systématique de la technologie par les troupes de Moscou était peu probable. Cependant, l'armée ukrainienne a souligné depuis longtemps l'utilisation croissante de ces systèmes par les attaquants russes. Des rumeurs ont précédemment circulé selon lesquelles les terminaux pourraient avoir atteint la Russie via Dubaï.

En réponse à ces allégations, l'entreprise a déclaré sur X qu'elle n'avait aucun lien commercial avec le gouvernement ou l'armée russe. "Starlink n'est pas opérationnel en Russie, ce qui signifie que le service ne fonctionnera pas dans ce pays. SpaceX n'a jamais vendu ou marketed Starlink en Russie, ni n'a livré d'équipement à des endroits russes."

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation présumée de la technologie Starlink par les forces russes, qui n'est pas disponible à l'intérieur des frontières russes. Malgré les affirmations de SpaceX n'ayant aucun lien commercial avec le gouvernement ou l'armée russe, cette utilisation soulève des questions sur l'origine de ces terminaux Starlink.

Compte tenu des avantages stratégiques de Starlink en termes de portée étendue et de transmission de données fiable, l'Union européenne a exhorté ses membres à surveiller de près tout système Starlink potentiel entre les mains des forces russes, afin de garantir le respect des sanctions internationales et de maintenir la paix et la sécurité dans la région.

