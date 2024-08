Moscou tente de couper les approvisionnements des troupes de Kiev

Le président russe Poutine qualifie cela de "provocation", d'autres y voient un courageux coup de diversion de l'Ukraine. Les objectifs de l'offensive de Kiev dans la région russe de Kursk restent inconnus. Le président Zelensky souhaite que la Russie "ressente" la guerre.

Les troupes russes combattent depuis trois jours contre une incursion ukrainienne, selon les rapports en provenance de Moscou. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes de progresser plus profondément dans la région de Kursk, a indiqué le ministère russe de la Défense. En même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Soumy.

Le chef d'état-major Valery Gerasimov a informé le président Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence que près de 100 soldats ukrainiens avaient été tués et plus de 200 blessés dans les combats, selon les agences de presse russes. Poutine accuse l'Ukraine de bombarder au hasard des bâtiments civils, des maisons et des ambulances, décrivant cela comme une "large-scale provocation". Le ministère russe de la Santé a déclaré que depuis le début de l'incursion ukrainienne, 66 civils avaient été blessés, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk ont rapporté au moins cinq morts civils, dont deux secouristes.

L'Ukraine n'a pas encore commenté l'incursion. Le président Volodymyr Zelensky a simplement déclaré le soir : "La Russie a apporté la guerre dans notre pays, et elle doit ressentir ce qu'elle a fait. Les Ukrainiens savent comment atteindre leurs objectifs."

Le vice-gouverneur de Kursk, Andrei Belostotsky, a déclaré à l'agence de presse d'État RIA Novosti que "l'ennemi n'a pas avancé d'un seul mètre, mais plutôt se retire". Il a également déclaré que l'équipement et les troupes de combat de l'ennemi étaient "activement détruits". Le gouverneur Alexei Smirnov a déclaré que la région prévoyait d'équiper les stations-service avec des dispositifs de guerre électronique et de les protéger avec quelque chose d'armuré.

"Si la guerre ne se déroule pas selon leurs scénarios"

Le think tank américain Institute for the Study of War a déclaré mercredi que les troupes ukrainiennes avaient avancé jusqu'à 15 kilomètres sur le territoire russe. Cela n'a pas été confirmé. Les représentants du gouvernement ukrainien n'ont pas encore commenté l'ampleur de l'opération autour de la ville de Sushcha. Il n'est pas possible de vérifier indépendamment les allégations russes. La désinformation et la propagande jouent un rôle central dans la guerre.

L'Ukraine pourrait essayer d'attirer les unités de réserve russes dans la région avec son opération de franchissement de la frontière, affaiblissant ainsi les attaques russes dans la région ukrainienne orientale de Donetsk, où les forces d'invasion russes ont récemment enregistré des succès opérationnels importants. Cependant, une telle action comporte le risque d'amincir encore plus les troupes ukrainiennes déjà en nombre inférieur le long du front de plus de 1 000 kilomètres.

Le conseiller du président ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que les attaques dans la région frontalière obligeraient la Russie à "réaliser que la guerre ramp

