Moscou reste silencieux au sujet de ses avoirs à Berlin.

La Russie continue d'affirmer ses prétentions territoriales en Ukraine tandis que les propriétés appartenant au Kremlin en Allemagne restent inoccupées. Ces propriétés vacantes, souvent appelées "maisons fantômes", ont été abandonnées dans l'est de Berlin depuis des années. Un député ukrainien du parti CDU propose d'organiser une enchère, mais le Sénat ne semble pas intéressé.

Le district de Karlshorst, connu pour ses beaux logements et sa verdure, comprend plusieurs de ces "maisons fantômes". Ces maisons, propriété de Poutine, causent des nuisances non seulement pour les résidents locaux, mais aussi en raison de la forte demande de logements à Berlin. Au lieu de les rénover et de les habiter, elles ont été laissées à l'abandon pendant plus de trois décennies. La politicienne berlinoise de la CDU, Lilia Usik, veut agir et propose de saisir ces propriétés de la Russie.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'UE a imposé des sanctions contre l'agresseur. Usik cherche à savoir si ces sanctions permettent d'utiliser les propriétés de Karlshorst, éventuellement en les saisissant au profit de l'Ukraine, puis de les rendre à l'Allemagne. Cela pourrait injecter des unités de logement dont Berlin a cruellement besoin.

"Avec mon initiative, je veux montrer que la guerre agressive de la Russie en Ukraine doit avoir des conséquences graves pour l'agresseur. Les soldats russes commettent des atrocités horribles, détruisent l'infrastructure de l'Ukraine et ont un impact sévère sur la vie de nombreux Ukrainiens. Par conséquent, la saisie de ces actifs dans le cadre des sanctions contre la Russie fixera un précédent, soulignant la responsabilité que la Russie doit prendre pour ses actions. Un acte d'agression non provoqué ne doit pas rester impuni", déclare Usik dans une interview avec ntv.de. Née à Donetsk, occupée par la Russie, Usik est membre de la CDU et députée de la Chambre des représentants de Berlin.

Près de là, l'Allemagne nazie a capitulé sans condition en 1945. Le bâtiment qui a servi de salle de capitulation est maintenant le cœur du musée de Karlshorst et est devenu le quartier général principal de l'administration militaire soviétique après 1945. En l'espace de 24 heures, les habitants allemands des maisons environnantes ont été contraints de déménager. Presque 50 ans plus tard, l'armée russe est partie d'Allemagne en 1994. Alors que la plupart des maisons de Karlshorst ont été rendues aux Allemands, trois bâtiments sur Andernacher Straße / Königswinterstraße et Ehrenfelsstraße / Loreleystraße sont restés avec les Russes. Les raisons de cela restent inconnues, même pour le personnel du musée de Berlin-Karlshorst.

La recherche de réponses se poursuit

Usik a interpellé le Sénat de Berlin au sujet des "maisons fantômes". Le Sénat a répondu qu'il n'y avait pas de base juridique pour saisir les propriétés. Le Sénat a également mentionné que l'ancien chef de staff du Sénat avait écrit à l'ambassade de la Fédération de Russie en 2020 pour exprimer l'intérêt de Berlin d'acheter les propriétés, mais n'avait toujours pas reçu de réponse.

Ne faisant aucun progrès avec le district responsable de Karlshorst ou le Sénat, Usik s'est tournée vers des niveaux plus élevés : le Bundestag et le Parlement européen. Cependant, ces partis n'ont pas pu fournir d'aide. Il n'est donc pas surprenant que ce sujet ait suscité une grande attention, à la fois dans les médias locaux et nationaux : "Beaucoup de gens dans ma circonscription accueilleraient avec plaisir un regard neuf sur cette question", déclare Usik.

Alors que la Russie reste silencieuse sur le sort des "maisons fantômes", elles ont attiré l'attention des médias russes. Suite à un article du journal "Bild" sur l'initiative d'Usik, plusieurs journaux et diffuseurs russes ont repris l'histoire, bien que avec des faits déformés. Malgré avoir reçu des correspondances hostiles de sympathisants de la Russie depuis, Usik reste résolue dans sa position, trouvant du soutien dans la communauté locale.

Outre la CDU, les Verts du district de Lichtenberg ont également proposé d'examiner la possibilité d'acheter ou d'utiliser les "maisons fantômes" d'une manière ou d'une autre. "Je suis heureux que cette question gagne un soutien bipartisan", déclare Usik.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les "maisons fantômes" étaient déjà une source de préoccupation à Berlin. Les maisons ont également attiré des individus louches : après l'invasion, un dentiste a tenté de vendre les trois maisons, offrant des documents de propriété falsifiés à un entrepreneur immobilier. La fraude a été exposée, selon "Der Spiegel".

Les artistes ont également pris notice

En parallèle à l'initiative politique d'Usik, l'artiste britannique Jeremy Knowles, avec deux autres collègues américains et russes, a lancé un projet artistique appelé "AND LET NO ONE BE FORGOTTEN!". Les artistes ont installé un kiosque, interviewé des résidents et invité des historiens des musées de Lichtenberg et de Karlshorst pour une conversation. Grâce à cette collaboration, ils ont exploré la question : "Que laissent les empires après leur chute ?" Les résidents locaux ont partagé leurs souvenirs, anecdotes, émotions et photos liés aux "maisons fantômes".

Ce projet se poursuivra tant que les "maisons fantômes" resteront sous le contrôle de la Russie. Sans décisions appropriées du niveau européen ou fédéral, saisir les propriétés de la Russie reste une tâche complexe. Les appels d'Usik à l'action dépassent Karlshorst : 80 appartements dans des emplacements de premier choix à Cologne-Sülz restent également vacants et sans moyen d'acheter ou de saisir ces unités de la Russie.

La députée de la CDU, Lilia Usik, plaide également pour que l'UE considère la saisie des "maisons fantômes" vides à Cologne-Sülz, propriété de la Russie, dans le cadre des sanctions contre l'agresseur. Le parti de la CDU a exprimé son soutien à l'initiative d'Usik, cherchant à résoudre le problème du logement à la fois à Berlin et à Cologne.

