Moscou refuse de rencontrer Lavrov au milieu des événements marginaux lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU

La Russie a rejeté la possibilité d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors du débat de l'Assemblée générale des Nations unies. "Absolument pas. De quoi discuter avec lui ?", a commenté le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une rencontre potentielle entre les deux diplomates de haut rang. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à la réunion annuelle du débat général de l'ONU qui commence ce dimanche.

Les relations entre la Russie et les États-Unis ont connu une chute libre en raison des actions de la Russie en Ukraine. Cependant, Moscou affirme que malgré les sanctions occidentales, elle n'est pas mise à l'écart sur la scène internationale.

Riabkov a déclaré que l'agenda de Lavrov à New York était chargé d'une "liste monumentale de réunions", aucune d'entre elles ne concernant l'Ukraine. La Russie et ses alliés cherchent à démontrer que la crise ukrainienne "n'est pas le seul ou peut-être même le principal sujet" du débat général de l'ONU.

Riabkov a affirmé qu'il n'avait pas organisé de rencontre entre Lavrov et Blinken, déclarant : "Bien sûr que non. Il semble qu'il n'y ait pas de raison pour une telle rencontre." Malgré l'agenda chargé, les principaux sujets du débat général de l'ONU sont attendus pour contourner la crise ukrainienne, car la Russie et ses alliés cherchent à mettre en avant d'autres questions pressantes sur la scène internationale.

