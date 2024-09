Moscou justifie l'élargissement de son cadre de politique nucléaire

13:19 Des bénévoles répondent aux frappes de missiles du Kremlin à Kharkiv Serhii est généralement prêt à aider lorsque des missiles du Kremlin frappent des bâtiments à Kharkiv. En tant que membre d'une équipe de bénévoles, il aide les blessés et tente de secourir des personnes sous les débris. Il a délibérément endossé ce rôle.

12:42 Le nombre de blessés à Saporizhzhia après une attaque de bombes glissantes russes s'élève à 16 Le nombre de blessés à Saporizhzhia a augmenté à 16 suite à une attaque de bombes glissantes russes, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. Un garçon de 17 ans figure parmi les blessés. Les forces russes ont attaqué Saporizhzhia avec 13 bombes glissantes tôt le matin. Tous les blessés ont maintenant été secourus et soignés.

11:50 Zelenskyy rend hommage à Babyn Yar, un rappel glaçant du mal Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rend hommage aujourd'hui à la massacre de Babyn Yar, où plus de 33 000 Juifs ont été massacrés par la Wehrmacht allemande dans un ravin à Kyiv il y a 83 ans. Zelenskyy, d'origine juive, considère Babyn Yar comme un "rappel glaçant" des crimes odieux commis lorsque le monde ferme les yeux, se tait ou reste indifférent, au lieu de lutter contre le mal. Babyn Yar sert de preuve irréfutable des atrocités que les gouvernements peuvent commettre lorsque leurs chefs ont recours à l'intimidation et à la violence, suggère Zelenskyy en pointant un doigt vers le chef du Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Le nombre de morts suite aux attaques russes contre un hôpital de Sumy s'élève à dix Le bilan des attaques russes contre un hôpital à Sumy, une ville frontalière ukrainienne, s'élève à dix morts. Le clinic a été attaqué deux fois par la Russie samedi. La deuxième attaque a eu lieu alors que les secouristes récupéraient les blessés et les morts, et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière pendant la nuit et le matin.

10:42 Un incendie majeur signalé dans un dépôt de munitions russes à Volgograd Suite aux publications de blogueurs militaires, les médias russes rapportent maintenant des explosions près de bases militaires russes. Des explosions ont été signalées près de la base navale de Baltiysk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. Un grand dépôt de munitions a été touché à Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, entraînant des explosions et un incendie massif. Selon l'Ukraine, des missiles balistiques d'Iran et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

09:57 Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale plus de 165 incidents depuis hier Le quartier général des forces armées ukrainiennes a signalé jusqu'à 165 incidents depuis hier, avec plus d'un quart d'entre eux dans le Donbass autour de la ville contestée de Pokrovsk. Selon le rapport, les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes contre des positions et des centres de population, en utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également lancé sept missiles. En outre, les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, dont 179 attaques avec des lanceurs de missiles multiples. Elles ont utilisé plus de 1 700 drones kamikazes. Les avions ukrainiens, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont mené six attaques contre des zones où se trouvaient des personnels, des armes et de l'équipement militaire ennemis, selon le quartier général.

09:17 Un juge ukrainien de haut rang meurt dans une attaque de drone russe contre un véhicule civil Un juge de la Cour suprême qui apportait son aide aux habitants d'un village dans la région de Kharkiv a été tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil. Le site d'informations Ukrinform rapporte cela, citant le bureau du procureur régional. Le juge, Leonid Loboyko, se rendait au village pour apporter de l'aide lorsque le drone FPV hostile a touché son SUV. Trois femmes qui se trouvaient également dans la voiture ont été blessées. L'Ukraine enquête pour des crimes de guerre et un meurtre.

08:55 L'Ukraine signale des blessés à Zaporizhzhia après des frappes aériennes russes Les autorités ukrainiennes signalent des dommages à des bâtiments civils dans la ville industrielle de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine suite à des frappes aériennes russes massives. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il pourrait encore y avoir des personnes sous les débris. Il y a eu plus de dix frappes aériennes, avec plusieurs incendies signalés.

08:27 La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernière. Le ministère de la Défense a déclaré que les 125 drones avaient été interceptés et détruits par la défense aérienne russe. Le rapport indique que les gouverneurs de plusieurs régions ont signalé des dommages suite aux attaques, mais pas de pertes humaines. Soixante-sept drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et de Voron

19:18 Chef du SPD, Lars Klingbeil, attend l'imminente sommet avec le président américain Joe Biden à Ramstein, espérant qu'il enverra un message fort d'unité avec l'Ukraine, sous attaque de la Russie. "La réunion doit réaffirmer la responsabilité de chacun, y compris celle des États-Unis après les élections de novembre, d'aider l'Ukraine en continu pour aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. De plus, il devrait y avoir des discussions sur la façon dont les futures conférences de paix peuvent être élargies pour envisager sérieusement une solution pacifique dans l'intérêt des Ukrainiens. Biden est attendu en Allemagne le 10 octobre. Le 12 octobre, Ramstein accueillera également une réunion de 50 États soutenant militairement l'Ukraine, marquant la première réunion de haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendu.

20:18 Porte-parole de Zelensky sur l'utilisation potentielle d'armes de l'Ouest : avertissement préalable aux Russes

Le porte-parole du président ukrainien, Serhiy Nykyforov, a clarifié qu'aucune décision définitive n'a été prise concernant le déploiement d'armes de l'Ouest sur le territoire russe. Nykyforov a déclaré lors d'une émission télévisée ukrainienne 24/7 qu'aucune décision concrète n'existait. Volodymyr Zelenskyy a discuté avec toutes les parties impliquées dans cette décision, y compris l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nykyforov a spécifié : "Les Russes seront les premiers à apprendre l'approbation d'une intrusion profonde sur leur territoire. Ils le découvriront en premier, puis une annonce sera faite."

19:18 La Suisse soutient la proposition de paix de la Chine, déçoit l'Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères suisse soutient une initiative de paix dirigée par la Chine pour résoudre la crise en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères suisse, à Berne, a expliqué que leur position avait considérablement évolué. Cependant, l'Ukraine a exprimé sa déception face à la position suisse, alors qu'elle se prépare pour un deuxième sommet de paix en novembre. En juin, une conférence de paix s'est tenue en Suisse, avec 48 nations, à l'exclusion de la Russie et de la Chine, y participant.

18:17 La Lituanie envoie de l'aide à l'Ukraine : munitions, équipements, ordinateurs

La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques à l'Ukraine. L'aide est prévue pour arriver dans la semaine, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes de lutte anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine.

16:17 Trois morts dans les attaques de la région de Kharkiv

Des frappes aériennes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv ont entraîné la mort de trois personnes et blessé six autres, ont confirmé les autorités régionales. Les attaques ont visé des civils et endommagé des installations éducatives et commerciales alors que les gens étaient à l'extérieur, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

14:09 La Corée du Nord critique l'aide américaine à l'Ukraine comme "jouer avec le feu"

Accusée d'acheminer illicitement des armes à la Russie, la Corée du Nord a qualifié l'aide militaire de 8 milliards de dollars des États-Unis à l'Ukraine de "grave erreur" et de pari dangereux contre la superpuissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé la nouvelle aide lors de la visite de Zelenskyy à Washington, visant à aider l'Ukraine à se défendre en fournissant des armes à portée de frappe pour attaquer la Russie en toute sécurité.

12:09 Le nombre de morts suite à une attaque à Sumy passe à six

Suite à une attaque russe contre un hôpital à Sumy, en Ukraine, le bilan est passé à six morts. Igor Klymenko, ministre de l'Intérieur ukrainien, a initialement rapporté qu'une personne était morte lors de la première attaque contre la clinique. L'hôpital a ensuite été bombardé pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

21:44 L'équipe de Zelensky : les États-Unis manifestent un fort intérêt pour le "plan de victoire" de Zelensky

Le porte-parole de Zelensky, Serhiy Nykyforov, a déclaré que le gouvernement américain manifeste un intérêt marqué pour le soi-disant "plan de victoire" de Zelensky. Contredisant les rapports des médias suggérant un scepticisme américain, Nykyforov, s'exprimant à la télévision ukrainienne, a affirmé : "Ce n'est pas vrai." Le plan a été bien reçu aux États-Unis, a-t-il ajouté. De plus, Nykyforov a révélé que le président américain Joe Biden avait promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" liées au plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre en Allemagne.

21:14 Zelensky : Trump soutiendra l'Ukraine s'il est réélu

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump continuera de soutenir l'Ukraine s'il est élu en novembre. During an interview with the Fox News channel following his meeting with Trump, Zelenskyy declared, "I don't know what will happen post-elections and who will be the president. But I have received direct information from Donald Trump that he will stand by Ukraine, that he will aid us."

21:40 Lavrov : L'Occident ne devrait pas aspirer à une "guerre totale" contre une puissance nucléaire comme la Russie

During his speech at the United Nations General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov cautions the West against yearning for an "all-out battle" against a nuclear nation, which is Russia. He likens such an attempt as a "lethal risk." Not too long ago, the leader of the Kremlin, Vladimir Putin, once more hinted at the possibility of using nuclear weapons. According to Putin, any traditional assault on Russia, backed by a nuclear nation, will be viewed as a joint attack by those nations.

L'émergence de la guerre cybernétique en tant que nouveau front de conflit entre l'Ukraine et la Russie était manifeste lorsque des hackers russes ont sérieusement perturbé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine en 2015 et 2016, entraînant des pannes de courant généralisées. En réponse, l'Ukraine a renforcé ses défenses cybernétiques et collaboré avec des alliés internationaux pour contrer ces menaces.

Par conséquent, l'amélioration de la cybersécurité et de la résilience numérique est devenue essentielle pour l'Ukraine compte tenu de la guerre cybernétique en cours. Les partenariats avec les pays occidentaux, notamment les États-Unis, ont été déterminants pour renforcer les défenses cybernétiques de l'Ukraine et promouvoir des stratégies de résilience numérique, renforçant ainsi sa capacité à faire face aux attaques cybernétiques des adversaires comme la Russie.

