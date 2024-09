Moscou émet un avertissement de sanctions potentielles contre Washington à propos de RT

Les États-Unis ont classé RT comme étant un "outil de propagande des services de renseignement russes" et ont imposé des sanctions à l'entité de propriété gouvernementale russe qui contrôle l'organisation des médias. En réponse, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a menacé de riposter. Cette mise en garde pourrait potentiellement viser des journalistes américains travaillant en Russie.

La Russie a fermement condamné les sanctions américaines contre le réseau de télévision d'État RT et a laissé entendre qu'elle pourrait prendre des mesures de rétorsion. Selon le site web officiel du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a déclaré que les actions du gouvernement américain ne resteront pas sans réponse.

Il y a des spéculations selon lesquelles cet avertissement pourrait être dirigé vers des journalistes américains encore actifs en Russie. Rappelez-vous l'arrestation en mars 2023 du journaliste américain Evan Gershkovich, accusé d'espionnage ? Gershkovich, correspondant du célèbre "Wall Street Journal", a été détenu pendant 16 mois avant d'être libéré dans le cadre d'un échange. Gershkovich et le journal ont constamment nié les accusations.

Zakharova a accusé les États-Unis de censure et d'empiéter sur la liberté de la presse. Selon elle, avec ses actions contre RT, les États-Unis ont lancé "une nouvelle vague de limitations sur les médias et les journalistes russes".

Précédemment, les États-Unis ont formulé des allégations graves contre RT, affirmant que l'organisation médiatique interférait "dans les affaires intérieures des pays du monde entier". De nouvelles informations ont révélé que RT dispose de capacités cyber et est impliqué dans des opérations d'information et des campagnes d'influence clandestines, ainsi que dans le travail conjoint avec l'armée russe. Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le canal fonctionne comme "une plateforme de propagande pour les services de renseignement russes".

La désinformation comme outil

La Russie utilise la désinformation à l'échelle mondiale comme moyen "de déstabiliser et de polariser les sociétés libres et ouvertes", a affirmé le secrétaire d'État américain. Il a exhorté les pays alliés à traiter les activités de RT dans leurs pays de la même manière qu'ils traitent les activités des services de renseignement russes, et a fait référence à une initiative conjointe avec la Grande-Bretagne et le Canada.

Récemment, les États-Unis ont imposé des sanctions financières à plusieurs responsables de RT, dont la rédactrice en chef Margarita Simonyan. Les autorités américaines accusent ces personnes d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) dans des campagnes de désinformation qui sont "destinées à la campagne électorale américaine", entre autres choses.

La Commission, qui fait probablement référence aux organismes internationaux responsables de la réglementation des médias et de la liberté d'expression, pourrait examiner les allégations américaines contre RT et leur impact sur les droits des journalistes russes. Malgré le déni de la Russie, la Commission pourrait publier une déclaration exprimant son inquiétude quant à la possibilité de représailles contre des journalistes américains en Russie.

