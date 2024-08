Moscou doit retirer ses forces militaires de l'Ukraine pour la première fois.

En raison des avancées des troupes ukrainiennes dans la région russe de l'ouest de Kursk, les experts suggèrent que Moscou a retiré des troupes de la frontière avec le pays qu'il a envahi pour la première fois. Les rapports indiquent que l'armée russe a déplacé certaines unités de la région ukrainienne du sud-est de Saporishia pour renforcer la défense de Kursk. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), cette mesure a été confirmée par des publications sur les réseaux sociaux de soldats réaffectés. Cependant, la Russie semble prudente pour ne pas affaiblir son offensive principale dans la région ukrainienne de Donetsk.

Kiev n'a toujours pas émis de déclarations officielles concernant l'avancée en Russie. Selon le portail médiatique russe en exil Meduza, les combats les plus intenses ont lieu le long de la route entre la ville ukrainienne de Sudja et la capitale régionale de Kursk, ainsi qu'à proximité du village stratégiquement important de Korenjewo. Là, les Ukrainiens ont progressé dans leur effort pour couper et encercler le village à la fois du nord et du sud. Cependant, les gains territoriaux sont actuellement mineurs par rapport à la première semaine de la contre-offensive ukrainienne.

Les forces russes intensifient leur poussée dans Donetsk

Entre-temps, la Russie a poursuivi son avancée dans la région de Donetsk. Les troupes russes sont particulièrement actives près des villes de Pokrovsk et Torez. Cependant, l'armée a modifié sa direction d'attaque principale près de Pokrovsk. Au lieu de charger directement vers la ville, une partie des forces a déplacé vers le sud. L'objectif semble être de démanteler la ligne de défense ukrainienne dans la région sud de Donbass.

