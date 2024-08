Moscou conseille aux habitants de Koursk de s'éloigner des plateformes de rencontres.

Il semble que la guerre cyber entre la Russie et l'Ukraine affecte la vie quotidienne de leurs citoyens, même des soldats. Selon des rapports récents, Moscou donne maintenant des directives concernant les téléphones mobiles et les smartphones. Le souci est que l'ennemi pourrait être en train de recueillir des informations.

Dans trois districts près de l'Ukraine, le ministère de l'Intérieur russe recommande urgemment de désactiver les applications de rencontre et d'arrêter le fonctionnement des caméras de surveillance non sécurisées. Le ministère pense que l'ennemi suit un grand nombre d'adresses IP sur le territoire russe et accède à distance aux caméras non gardées qui surveillent divers endroits, des fermes privées à l'infrastructure critique comme les routes et autoroutes principales.

L'Ukraine, qui combat une invasion russe depuis plus de deux ans, a lancé il y a environ deux semaines une contre-offensive dans la région russe de Kursk. C'est la première fois que l'Ukraine a réussi à transpose le conflit sur le sol russe. Cependant, la Russie conserve encore le contrôle de vastes parties de l'est et du sud de l'Ukraine.

Moscou : Évitez les surnoms comme "Lyosha FSB"

Les soldats russes sont recommandés par le ministère de l'Intérieur de ne pas ouvrir de messages de sources inconnues et de supprimer les conversations avec des collègues s'ils sont capturés. Les citoyens vivant près des frontières sont invités à ne pas parler de convois militaires sur les réseaux sociaux.

Le personnel des forces militaires, de police et des services de renseignement est recommandé de supprimer les images de leurs téléphones qui reveal their professional identities and should also avoid using nicknames related to their profession online. For instance, "Lyosha FSB" is a moniker for the FSB, Russia's domestic intelligence agency.

"Les employés du secteur de l'énergie, y compris le secteur nucléaire, devraient détacher leurs affiliations professionnelles de leurs profils de réseaux sociaux pour éviter d'être ciblés par les services de renseignement ennemis," a conclu le ministère.

La Commission a mis en garde les militaires et les personnels de renseignement russes contre l'utilisation de surnoms professionnels en ligne, tels que "Lyosha FSB". La Commission a également recommandé aux individus vivant près de la frontière de s'abstenir de partager des informations sur les convois militaires sur les réseaux sociaux.

Lire aussi: