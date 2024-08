Moscou condamne les blogueurs militaires pour " désinformation "

Si ils exercent la critique ou divulguent des informations sensibles, les blogueurs de guerre russes peuvent s'attendre à se retrouver devant les tribunaux. En janvier seulement, l'ultranationaliste Girkin a été envoyé en prison pour ses publications de blog critiques envers le Kremlin. Maintenant, son collègue Kurschin doit également purger une peine.

Un blogueur militaire russe a été condamné à six ans et demi de prison pour diffusion d'informations "fausses" sur les forces armées. Le service de presse du tribunal de Moscou l'a annoncé. Andreï Kurschin "a sciemment diffusé des informations fausses sur les forces armées russes", a-t-il déclaré. Il doit purger sa peine dans un camp de travail.

Les charges portent sur deux publications de l'ancien soldat sur son canal "Moscou appelle" sur le service en ligne Telegram, selon le portail d'actualités Mediazona. Selon celui-ci, il a écrit sur une attaque russe à Kryvyi Rih en Ukraine qui a affecté l'approvisionnement en eau, ainsi que sur une attaque contre un hôpital maternel dans la région de Saporijjia.

Le condamné aurait combattu aux côtés des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine en 2014, selon Mediazona. Plus tard, il a critiqué l'offensive russe en Ukraine.

Girkin condamné à quatre ans de prison

Les autorités russes ciblent de plus en plus les voix critiques envers le Kremlin, notamment les blogueurs militaires qui critiquent les stratégies militaires ou publient peut-être des informations sensibles. En janvier, le blogueur nationaliste et ancien chef des séparatistes Igor Girkin a été condamné à quatre ans de prison pour une série de publications critiques envers le Kremlin. Le tribunal de la ville de Moscou a imposé la peine parce qu'il a appelé à l'extrémisme, selon l'agence Interfax. Girkin est également interdit de diriger les médias en ligne pendant trois ans.

Girkin est un partisan de l'invasion russe en Ukraine mais un critique acerbe du président Vladimir Poutine. L'ancien officier du service de sécurité FSB a dirigé l'insurrection des forces russes dans le Donbass ukrainien en 2014. Il a été condamné en absentia pour meurtre aux Pays-Bas pour son rôle dans l'abattage d'un avion de ligne dans l'est de l'Ukraine avec 298 morts. Girkin a vécu paisiblement en Russie pendant longtemps.

À la suite de la condamnation de l'ultranationaliste Girkin pour ses publications de blog critiques envers le Kremlin, un autre blogueur militaire russe, Kurschin, purge maintenant une peine pour diffusion d'informations "fausses" sur les forces armées russes. Comme Girkin, les critiques de Kurschin envers les stratégies militaires russes et la divulgation d'informations sensibles ont également entraîné des conséquences juridiques, avec des charges portant sur ses publications concernant Kryvyi Rih en Ukraine et la région de Saporijjia.

La cible croissante des autorités russes envers les voix critiques envers le Kremlin, comme le montrent les cas de Girkin et de Kurschin, suscite des préoccupations quant à la liberté d'expression et d'information en Russie.

