Moscou cherche à renforcer ses stratégies défensives après l'attaque de Kiev.

18:07: Première victime dans les attaques de la région de MoscouDes attaques de drones ukrainiennes à grande échelle ont entraîné la première mort dans la région de Moscou pendant le conflit en cours contre la Russie. Selon le gouverneur régional Andrei Vorobyov via Telegram, une femme de 46 ans a été tuée après que des drones aient touché un immeuble résidentiel à Ramensky, situé dans la partie sud-ouest de la ville.

17:23: Poutine : La Russie doit anticiper les menaces venues de multiples directionsEn s'adressant aux participants de l'exercice stratégique "Ocean-2024", le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de se préparer à repousser toute agression militaire potentielle de n'importe quelle direction. Il a déclaré : "La Russie doit être prête pour tous les scénarios possibles. Notre armée doit protéger la souveraineté et les intérêts de la Russie de manière efficace et se défendre contre toute agression militaire potentielle, de tous les côtés, y compris les territoires intérieurs et côtiers." Il a également mis en évidence l'importance de la marine dans la gestion de ce défi.

16:51: L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni préparent des sanctions contre l'IranL'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont condamné la livraison de missiles balistiques par l'Iran à la Russie. Le communiqué commun a déclaré : "Il s'agit d'une nouvelle escalade de la coopération militaire de l'Iran avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine." Les trois pays ont averti que les missiles iraniens pourraient atteindre les territoires européens, intensifiant la souffrance de la population ukrainienne. Ils ont menacé d'imposer des sanctions supplémentaires, y compris la suspension des accords bilatéraux d'aviation, dirigés contre Iran Air, et contre les individus et les organisations impliqués dans ces activités.

16:32: Pas de négociations avec l'Ukraine tant que les troupes restent sur le territoire russeLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a exclu toute discussion avec l'Ukraine au sujet d'un accord de paix tant que les troupes ukrainiennes continueront d'occuper le territoire russe. "Nous ne négocierons pas tant qu'ils n'auront pas quitté notre territoire", a déclaré Shoigu à la télévision d'État russe. Depuis août, l'Ukraine a lancé une offensive dans la région russe de Kursk, entraînant la première incursion de troupes au sol ukrainiennes sur le territoire russe depuis le début du conflit. Shoigu a argumenté que l'incursion visait à forcer la Russie à négocier sur les termes de l'Ukraine et le retrait de ses forces de la région de Donbass.

16:04: Ancien gardien de prison devenu commandant de brigade en première lignePour maintenir un flux constant de soldats, la Russie et l'Ukraine consignent des prisonniers pour le service au front. Dans un témoignage capturé sur vidéo, Oleksandr, qui était autrefois gardien de prison, commande maintenant la 59e brigade. "Ils feront tout ce qui est nécessaire pour rester en vie", a observé Oleksandr. Les hommes parlent de leurs expériences dangereuses au combat.

15:38: Le Kremlin reconnaît le plan stratégique russe pour expulser les forces ukrainiennes de la région de KurskSelon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, l'armée russe a élaboré une stratégie pour déplacer les troupes ukrainiennes des territoires russes bordant Kursk. Cependant, Peskov n'a pas fourni plus de détails sur le calendrier d'exécution de l'opération. Les sources du Kremlin rapportent que, depuis le 6 août, les soldats ukrainiens ont lancé une massive attaque sur Kursk, entraînant des gains territoriaux importants.

15:13: La Lettonie prolonge les mesures de sécurité frontalière temporaires jusqu'à la fin de l'annéeEn réponse aux préoccupations continues en matière de sécurité, la Lettonie a décidé de maintenir un niveau accru de sécurité aux frontières avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année 2024. En justification, le gouvernement a invoqué le volume élevé de passages de frontières illégaux et la menace continue des actions de la Russie en Ukraine. Dans le cadre des mesures prolongées, la garde-frontière sera dotée de pouvoirs supplémentaires pour faire respecter la sécurité dans l'est de la Lettonie.

14:47: L'Ukraine double sa production d'armes en 2024Selon les statistiques gouvernementales, l'Ukraine a doublé sa production d'armes en 2024 par rapport à l'année précédente. Le Premier ministre Denys Shmyhal a annoncé que l'Ukraine vise à fabriquer plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. Il a reportedly déclaré : "Nous progressons, et la production de drones augmente."

14:23: L'analyste militaire approuve l'appel de Scholz pour des négociations de paix avec la RussieL'analyste militaire Ralph Thiele soutient la proposition du chancelier Olaf Scholz pour des négociations de paix avec la Russie. Thiele, however, met en évidence l'urgence d'initier ces pourparlers, en soulignant le potentiel pour une percée ukrainienne dans ses positions défensives après l'offensive de Kursk. Thiele maintains that Scholz's initiative should be pursued without delay.

13:52: L'Institut de Kiel met en garde : les dépenses de défense de l'UE sont "insuffisantes"Les dépenses fédérales en matière de défense sont "totally insufficient" face à la menace posée par la Russie, affirment les chercheurs de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. En dépit du discours sur un "virage", l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie continue de se creuser, selon l'institut. Les chercheurs proposent de maintenir un budget de défense permanent d'au moins 100 milliards d'euros. La Russie émerge comme une menace pour la sécurité de l'OTAN qui s'intensifie et un progrès essentiel pour la dissuasion se fait à un rythme de tortue. Actuellement, le gouvernement fédéral peine à peine à remplacer les armes envoyées en Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et d'obusiers d'artillerie sont considérablement épuisés.

12:25: Discerner la différence entre Poutine et LavrovL'Ukraine presse régulièrement l'UE et les États-Unis d'autoriser l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas donnent leur accord, y compris les avions de chasse promis.

12:59 Russie annonce la capture de quatre villes supplémentaires dans le DonetskLa Russie affirme avoir capturé quatre villes supplémentaires dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le groupe de forces du Sud a saisi Krasnohoriwka et Hryhoriwka, le groupe de l'Est Wodiane, et le groupe central Halyzynivka, selon le ministère russe de la Défense. La vérification indépendante de ces allégations est illusoire. Les observateurs militaires ukrainiens ont marqué trois des villes (toutes sauf Hryhoriwka) comme saisies. L'Ukraine fait face à une pression sur le front est.

12:20 Moscou ne considère qu'un seul partenaire de négociationUn conférence de paix a été organisée en Suisse en juin sans la Russie. Maintenant, le chancelier Olaf Scholz indique sa disposition à des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine. Cependant, comment le Kremlin répond-il ? Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov montre des efforts diplomatiques, mais pas avec l'Europe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv : la Russie utilise de plus en plus d'armes chimiquesLes officiels ukrainiens mettent en garde que les forces russes en Ukraine ont de plus en plus recours aux armes chimiques. Le commandement des Forces armées ukrainiennes écrit sur Facebook que les forces russes ont déployé des munitions dangereuses et des agents chimiques 447 fois en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement des Forces armées ukrainiennes affirme également que les soldats du Kremlin fournissent des armes chimiques et utilisent des composés chimiques non identifiés. Il allègue en outre que "la Russie viole cyniquement les règles de la guerre et méprise les normes et engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

11:19 Bureau du Président à Kyiv : les attaques contre les dépôts d'armes russes sont appropriéesLe chef du Bureau du Président ukrainien souligne la demande de son pays à ses alliés occidentaux de permettre l'utilisation de ses armes contre des cibles profondément en territoire russe. Andriy Yermak explique qu'il faut cibler les dépôts de roquettes en Russie. "La défense n'est pas une escalade." Il s'agit d'utiliser des armes occidentales pour prévenir la terreur, écrit Yermak sur Telegram. Les nations occidentales hésitent à sanctionner l'Ukraine pour utiliser les armes qu'elles ont distribuées sur le territoire russe, invoquant des préoccupations quant à être entraînées dans le conflit.

10:53 Cicatrices et blessures - la Russie attaque avec plusieurs drones et deux missilesAu moins trois personnes ont été blessées, et des bâtiments ont pris feu, causant des dommages, lors d'attaques de drones et de missiles russes, selon les autorités régionales. La défense aérienne a intercepté 38 des 46 drones russes sur 13 régions, selon l'armée de l'air sur Telegram. La Russie a également déployé deux missiles lors de son attaque. Les installations énergétiques dans huit régions ukrainiennes ont également été touchées, selon le ministère de l'Énergie à Kyiv, causant des perturbations sur les lignes à haute tension et les postes de transformation.

10:27 Icône brisée - le défenseur des droits de l'enfant de Poutine épouse un oligarqueMaria Lwowa-Belova, défenseur des droits de l'enfant de la Russie, qui était autrefois adulée comme l'incarnation de la féminité russe, a été mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. Elle et son mari ont propagé des valeurs conservatrices, la foi chrétienne et leur expérience de famille en élevant de nombreux enfants à travers les médias de propagande. Cependant, leur union avec le prêtre pourrait ne pas être aussi solide qu'on le pensait auparavant. Selon le portail indépendant Verstka, elle a épousé l'oligarque Konstantin Malofeey, avec qui elle est proche depuis longtemps. Cependant, cette union conserve encore une certaine orthodoxie, car Malofeey est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne Kremlin-affiliée Tsargrad TV et un fervent partisan de la monarchie et de la guerre russe.

09:59 L'Ukraine lance une vague d'attaques sur MoscouUne attaque de drone ukrainien sur Moscou a entraîné la mort d'une femme, selon le gouverneur local. Des vidéos montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les sources russes affirment également que 144 drones ont été interceptés.

09:32 La flotte russe lance les exercices 'Ocean-2024'La marine russe a lancé ses manœuvres stratégiques 'Ocean-2024' dans divers bassins hydrographiques du plus grand pays du monde en termes de superficie. Plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnel de différentes unités navales participeront aux manœuvres jusqu'au 16 septembre, selon le ministre de la Défense à Moscou. Les manœuvres se déroulent dans l'océan Pacifique, l'océan Arctique, la mer Baltique, la mer Caspienne et la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartus.

09:10 Deux morts dans un incendie de pipeline pétrolier dans la région russe d'OrenburgDeux personnes ont trouvé la mort dans un incendie sur un pipeline pétrolier dans la région russe d'Orenburg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur l'origine de l'incendie est en cours. L'heure exacte du début de l'incendie reste inconnue. Des rapports non vérifiés concernant l'incident ont circulé sur certains canaux Telegram russes lundi.

08:43 La Russie refuse le dialogueLa Russie refuse d'engager des négociations avec l'Ukraine tant que ses troupes n'évacueront pas les territoires russes, selon l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu. Auparavant, le porte-parole du Kremlin Peskov avait également rejeté la perspective de négociations.

08:14 Les opérations ont repris aux aéroports de MoscouLes vols aux aéroports de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo ont repris, selon l'autorité de l'aviation russe Rosaviatsiya via Telegram. Les vols ont été momentanément suspendus en raison des attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07:43 Scholz impose une condition à la participation russe aux négociationsLe chancelier allemand Olaf Scholz lie la participation de la Russie à une éventuelle conférence sur l'Ukraine à certaines conditions. Lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il souligne la nécessité d'une aide militaire essentielle à l'Ukraine contre son agresseur, la Russie. Il propose également d'étudier des méthodes pour mettre fin au conflit. Il partage l'ambition du leadership ukrainien pour une autre conférence de paix impliquant la Russie. "C'est à peine concevable si la personne censée s'asseoir dit simultanément 'Je vais continuer à attaquer'", commente Scholz, faisant référence au président russe Vladimir Poutine. Poutine, ajoute-t-il, exprime même le désir d'obtenir plus de territoire ukrainien dans le cadre d'un plan de paix. "Je crois qu'il est essentiel en politique d'avoir de la clarté, de la détermination et du caractère. C'est ce qui est nécessaire pour assurer la paix et la sécurité en Europe", souligne le chancelier.

07:18 Fico accuse l'armée ukrainienne de fascisme - Kyiv protesteL'Ukraine répond aux accusations de sympathies pro-russes du Premier ministre slovaque Robert Fico. Fico a exhorté Kyiv à "éliminer le fascisme" de son armée, selon Reuters. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères publie un communiqué déclarant : "Les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes marqués de la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le ministère ajoute que le peuple ukrainien a subi "des millions de pertes" en luttant contre le nazisme au XXe siècle. L'allégation de "fascisme" de Fico rappelle la propagande russe qui qualifie souvent le leadership ukrainien de nazis. En réalité, les partis d'extrême droite ont obtenu moins de 2,4 % aux élections ukrainiennes de 2019. L'historien Timothy Snyder reconnaît toutefois des attributs fascistes dans le système de Poutine.

06:56 Responsable régional russe corrige les chiffres des pertesUne femme a été tuée et trois civils blessés dans une attaque de drone par l'Ukraine dans la capitale russe Moscou, selon le responsable régional Andrei Vorobyov. Il a annoncé cela via Telegram, rectifiant ainsi sa déclaration précédente concernant la mort d'un enfant qu'il n'avait pas pu confirmer. 43 personnes sont reportedly à l'abri dans des shelters.

06:25 Greenpeace enquête sur les violations environnementales commises par la RussieGreenpeace rouvre un bureau à Kyiv. Son objectif est d'accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et d'enquêter et de documenter les violations environnementales causées par l'invasion russe, selon l'organisation environnementale. Elle collabore à cette fin avec des organisations environnementales locales. "Notre mission est d'aider l'Ukraine à reconstruire son infrastructure sociale de manière durable en utilisant l'énergie propre du soleil et du vent", déclare la nouvelle directrice du bureau, Natalya Hosa. Greenpeace met souvent en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'invasion russe, notamment la situation à la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporizhzhia.

06:02 La Russie signale la mort d'un enfant dans la région de MoscouSuite à une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou, les rapports russes indiquent qu'un enfant est décédé. Le responsable régional Andrei Vorobyov informe ses followers via Telegram qu'au moins 14 drones ukrainiens ont été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a allumé un feu qui est actuellement éteint par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", ajoute Vorobyov. L'interception d'un autre drone dans la région de la capitale a causé au moins une blessure lorsque les débris sont tombés sur un bâtiment résidentiel. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 L'Ukraine repousse une attaque de drone sur KyivLes unités de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à contrer une attaque de drones russes sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne, comme rapporté via Telegram.

04:36 Des débris de drone tombent sur un complexe énergétique en RussieDes débris d'un drone abattu par la défense aérienne russe dans la région de Tula ont atterri sur un complexe énergétique, selon l'agence de presse russe TASS, citant des officiels locaux. "Il n'y a pas de victimes", cite TASS les autorités de Tula. La procédure opérationnelle et l'approvisionnement en biens pour les clients sont restés inchangés. La situation est sous contrôle.

02:17 La défense aérienne russe intercepte et abat un drone au-dessus de MoscouLes forces de défense aérienne russes ont intercepté et abattu un drone qui se dirigeait vers le centre de Moscou, selon le maire de Moscou Sergei Sobyanin sur Telegram. L'analyse préliminaire suggère qu'il n'y a eu ni dommage ni victime là où les débris sont tombés, ajoute Sobyanin. Le côté ukrainien n'a pas encore reconnu l'incident.

00:12 Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aide valant 445 millions de dollarsLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la Suède pour un paquet d'aide militaire d'une valeur d'environ 445 millions de dollars. Le président a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux, soulignant que "cette aide cruciale, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-char et une aide financière pour répondre aux besoins pressants de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense". Des sources suédoises confirment que le paquet comprend également des composants de chasseurs Gripen, prévus pour des livraisons d'avions potentielles à l'avenir.

22:17 Le ministère allemand des Affaires étrangères désigne la Russie comme la "menace principale pour la paix" sur la frontière orientale de l'OTANEn réponse aux récentes incursions de drones russes en Lettonie et en Roumanie, le ministère allemand des Affaires étrangères a désigné la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine comme la "menace principale pour la paix et la stabilité" directement sur la frontière orientale de l'OTAN. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, "malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement la menace principale pour la paix et la stabilité directement sur la frontière orientale de l'OTAN". Le communiqué cite également les derniers épisodes de drones en Roumanie et en Lettonie comme preuve. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : "Nous travaillons avec nos partenaires de l'alliance et apportons notre soutien inébranlable".

21:42 Le porte-parole de la sécurité nationale des États-Unis ne peut pas confirmer les rapports de transferts de fusées iraniennes à la RussieJohn Kirby, le porte-parole de la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que le gouvernement américain n'a pas encore vérifié les rapports selon lesquels l'Iran a fourni des missiles balistiques à la Russie.

21:28 Zelensky exhorte à l'exécution rapide des accords d'aide avec l'OccidentLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une mise en œuvre rapide des engagements d'aide de l'Occident. Selon Zelensky, la trajectoire de la guerre dépend de la rapidité des livraisons et du respect des engagements des pays partenaires. Il a souligné : "Ce qui est crucial en septembre doit être livré à nos troupes en septembre."

20:52 Le politicien russe dissident met en garde contre l'offre d'une "sortie digne" à Poutine dans le conflit ukrainienLe politicien russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa met en garde l'Occident contre l'offre d'une "sortie digne" au président russe Vladimir Poutine dans le conflit ukrainien. Kara-Mursa estime qu'il est essentiel que Vladimir Poutine ne triomphe pas en Ukraine. Il a souligné : "Il est crucial que Vladimir Poutine ne trouve pas de voie de sortie honorable de ce conflit en Ukraine." Quelques semaines après sa libération dans un échange de prisonniers, Kara-Mursa reconnaît la lassitude concernant la guerre parmi les sociétés occidentales. Cependant, il a insisté : "Poutine doit être vaincu." Il ajoute : "Si, Dieu nous en garde, le régime de Poutine est autorisé à caractériser l'issue de la guerre comme une victoire pour lui-même et reste au pouvoir, nous serons confrontés à un autre conflit ou à une autre catastrophe dans un an ou 18 mois."

Dans le contexte du conflit en cours, le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de se préparer à une agression militaire de toutes parts, déclarant : "La Russie doit être prête pour tous les scénarios possibles. Notre armée doit protéger la souveraineté et les intérêts de la Russie de manière efficace et se défendre contre toute agression militaire potentielle, qu'elle vienne de l'intérieur ou des territoires côtiers."

Compte tenu du conflit en cours, il est crucial que les opérations militaires anticipent les menaces potentielles de toutes parts pour assurer la sécurité et la sécurité de la Russie.

