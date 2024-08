Moscou cache le conflit par des rassemblements politiques et des fleurs

14:25 Ukraine : Cinq pertes suite à l'attaque russe à Chassiv YarAu moins cinq personnes sont décédées dans la ville de Chassiv Yar, située sur la ligne de front dans la région de Donetsk, suite à une attaque russe. Le gouverneur régional ukrainien Vadym Fillaschkin l'a confirmé via Telegram. Les victimes sont des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'attaque a eu lieu tôt le matin, des obus ayant touché une propriété privée et un bâtiment résidentiel.

13:53 Kharkiv rend hommage aux victimes après l'attaque russeLes habitants et les membres de la famille de la ville ukrainienne de Kharkiv rendent hommage aux victimes d'une attaque russe survenue vendredi soir. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sept personnes ont été tuées et 97 blessées, dont plus de 20 enfants. La plus jeune victime est âgée de dix mois. Parmi les décédés figure Veronika Kozhushko, une artiste ukrainienne de 18 ans. Le célèbre artiste ukrainien Serhiy Shadan partage sa mort sur Facebook : "Les Russes continuent de détruire notre avenir. Pas de pardon pour ça", écrit-il en postant un dessin de Kozhushko.

13:28 Le ministre de la Défense ukrainien qualifie le limogeage du chef de l'aviation de "régrettable""Probablement que je dirais que c'est une rotation, mais c'est regrettable", a déclaré le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umjerov à CNN lors d'une interview en réponse à la question sur le lien entre le limogeage et la perte de l'avion de chasse. Il a souligné que ces deux questions étaient "séparées" et que l'enquête sur la cause était en cours. "Je ne veux pas spéculer."

13:03 La Première ministre danoise : pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine dans le conflit avec la RussieSelon "European Pravda", la Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que la victoire de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie était une "conséquence inévitable". "Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine dans ce conflit. Parce que si la Russie gagne, non seulement l'Ukraine sera défaite, mais nous tous", a-t-elle déclaré. Frederiksen a également noté qu'il y avait un consensus quasi unanime sur cette question au sein de l'Union européenne. "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant (...). Nous avons parfois des discussions internes. (...) Mais c'est 26 contre un", cite "European Pravda" Frederiksen en référence à toute l'Europe contre la Russie.

12:15 La Russie annonce le contrôle sur Kirove dans la région de DonetskLes forces russes ont occupé le village de Kirove dans la région ukrainienne de Donetsk, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Les troupes russes ont progressé graduellement sur la ligne de front à l'est depuis un certain temps. Donetsk, ainsi que Louhansk, forme la région industrielle de Donbass. Les deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont été déclarées annexées par la Russie en septembre 2022, même si les troupes russes ne les contrôlent pas entièrement. L'Ukraine cherche à récupérer tous les territoires - y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve plus au sud de Kherson.

11:45 La Russie confirme la salve ukrainienne sur BelgorodSelon les rapports russes, les forces ukrainiennes ont bombardé la région de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine. Des pertes ont été signalées, comme l'a annoncé le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur son canal Telegram. Lors d'une frappe aérienne nocturne sur la ville de Belgorod, trois personnes ont été tuées et plus de 30 personnes, dont trois enfants, ont été blessées, a déclaré Gladkov. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 véhicules ont apparemment été endommagés.

11:10 L'expert Triebel : la Russie influence les élections en Moldavie par la désinformation et les fausses nouvellesLa Moldavie se prépare à tenir des élections présidentielles le 20 octobre, avec environ 2,5 millions de résidents également appelés à voter dans un référendum sur l'intégration de l'adhésion à l'UE dans la constitution. Cela vise à empêcher les gouvernements futurs d'abandonner le processus. La Russie tente de manipuler les élections par la désinformation et les fausses nouvelles, affirme Brigitta Triebel, qui dirige l'office de la Fondation Konrad-Adenauer à Chisinau. "Les Moldaves sont informés : si vous ne voulez pas être impliqué dans une guerre comme en Ukraine, votez pour les partis pro-russes", a déclaré Triebel. "Les peurs des gens sont exploitées."

10:49 L'Ukraine intercepté 24 drones russes sur 52L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 24 drones russes. Samedi soir, les forces russes ont lancé 52 drones contre des cibles en Ukraine. Huit régions du pays ont été touchées, a annoncé l'armée de l'air sur Telegram. 25 drones du type iranien Shahed se sont écrasés eux-mêmes, tandis que trois autres se sont dirigés vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y a pas de rapports de blessures ou de dommages importants. L'une des cibles de l'attaque russe était Kyiv, où c'était la quatrième attaque de drones de la semaine, ont déclaré les autorités de la capitale. Tous les drones visant Kyiv ont été interceptés.

09:34 La région russe de Belgorod signale un incident de tir d'artillerie ukrainienLes autorités de la ville de Shebekino, située dans la région russe de Belgorod, affirment qu'une femme a été blessée samedi suite à des tirs d'artillerie ukrainiens. Cette ville est située près de la frontière avec l'Ukraine.

09:00 Dernières données ukrainiennes sur les pertes russes en UkraineLe Haut Commandement militaire ukrainien publie des chiffres mis à jour des pertes de soldats russes en Ukraine. Selon les rapports, la Russie aurait perdu environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 360 pertes dans les 24 dernières heures. Les rapports mentionnent également la destruction de huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones, entre autres équipements militaires russes, pendant la même période. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin, selon les déclarations ukrainiennes. Les sources occidentales fournissent une estimation plus basse des pertes, bien que ces chiffres puissent simplement représenter les pertes minimales.

08:35 Autorités russes rapportent une attaque ukrainienne à BelgorodLes autorités de Belgorod, une ville située dans le sud de la Russie, affirment que cinq personnes ont perdu la vie et 46 ont été blessées suite à des tirs ukrainiens vendredi soir. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov de la région de Belgorod a confirmé que 37 de ces blessés ont été hospitalisés, dont sept mineurs. Une vidéo, prétendument filmée depuis le tableau de bord d'une voiture et circulant sur les réseaux sociaux, montrerait une attaque, avec une voiture en explosion en mouvement suivie d'une explosion de l'autre côté de la rue. Il est important de noter que de telles images et allégations concernant les situations de combat ne peuvent être vérifiées indépendamment.

07:48 Médias indépendants russes : estimation de 66 471 soldats russes tués en UkraineSelon Mediazona, un média russe indépendant, un minimum de 66 471 soldats russes ont perdu la vie dans le conflit ukrainien. En collaboration avec BBC News Russian, Mediazona a utilisé des recherches open source pour identifier les noms de soldats russes décédés en Ukraine. Les officiels soulignent que ce chiffre ne représente que les soldats identifiés comme décédés grâce aux données open source, et le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Le Haut Commandement militaire ukrainien estime le nombre de morts à plus de 600 000 soldats russes, tandis que les estimations occidentales sont similaires, représentant simplement des estimations minimales.

07:15 Témoignages à Kharkiv d'une augmentation du nombre de morts suite à une attaque russeSeven people have lost their lives, and 97 others suffered injuries, including more than 20 minors, in the Russian attack on Kharkiv, as per the regional governor Oleg Synegubov on Telegram. The Ukrainian city was targeted with a D-30 SM-Lenkluftbombe by the Russians on Friday, resulting in a fire taking place, which continued into the early hours of Saturday.

06:27 La mécontentement de la population russe envers le gouvernement augmente selon l'ISWSuite à l'incursion de forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, le mécontentement de la population russe envers leur gouvernement et le président Vladimir Poutine augmente, selon l'Institute for the Study of War (ISW). Un sondage mené par le Fond public d'opinion reveals that 28% of respondents are either dissatisfied or disapproving of the measures taken by the Russian authorities in response to the incursion. Meanwhile, state pollster VCIOM reports a 3.5% drop in Putin's approval rating to 73.6%, representing the lowest rating since Putin initiated the Russian invasion of Ukraine in February 2022. ISW deduces that the low approval ratings signal that Russia recognizes and acknowledges the growing dissatisfaction among the population since the Ukrainian invasion of the Kursk region.

05:40 Le service de sécurité russe annonce l'arrestation de deux citoyens colombiens accusés de combattre pour l'UkraineLe service de sécurité russe FSB a arrêté deux citoyens colombiens, Alexander Ante et Jose Aron Medina, accusés d'avoir combattu pour l'Ukraine. Les arrestations ont eu lieu lors d'une escale à Caracas, au Venezuela, sur leur chemin de retour en Colombie. Le FSB affirme avoir trouvé des preuves confirmant leur implication dans le conflit et leur équipement militaire ukrainien. Selon des sources non confirmées de médias espagnols, les hommes ont rejoint la Légion internationale en été 2023, et ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas au début juillet.

04:47 Le président tchèque conteste le lien entre l'avancée russe et les opérations ukrainiennesLe président tchèque Petr Pavel remet en question le lien entre l'offensive russe près de Pokrovsk dans la région de Donetsk et les opérations ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Il a déclaré : "Je ne vois pas de lien direct entre l'avancée rapide de Russie sur le front de Pokrovsk et l'opération ukrainienne dans la région de Kursk." Le gouvernement russe continue de chercher à reprendre le contrôle de tous les quatre territoires contestés, y compris Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson, selon le président tchèque. Le Kremlin cherche à accomplir cette mission dans un délai favorable, compte tenu des conditions météorologiques optimales pour les opérations militaires.

03:47 Stoltenberg : l'avancée ukrainienne dans le Kursk est "légitime"Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié la progression des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk de valable. L'Ukraine a le droit de se défendre, a déclaré Stoltenberg à Welt am Sonntag, en affirmant que ce droit ne s'arrête pas à la frontière, conformément au droit international. En ce qui concerne les accusations du gouvernement russe selon lesquelles l'Ouest aurait été informé à l'avance de l'incursion dans leur territoire, Stoltenberg a souligné que l'Ukraine n'avait pas consulté l'OTAN au sujet de ses plans pour Kursk, et que l'OTAN n'était pas impliquée. Il s'agit de la première réaction du secrétaire général de l'OTAN à l'avancée des forces ukrainiennes près de la frontière russe.

02:48 L'Ukraine accuse la Russie d'une utilisation massive d'armes chimiquesDepuis l'invasion de la Russie en Ukraine, plus de 4 000 incidents d'utilisation d'armes chimiques ont été signalés sur le front, avec plus de 3 100 cas depuis décembre 2023. Cela indique une augmentation substantielle de l'utilisation d'agents de guerre chimique, selon les autorités ukrainiennes, rapportées par le Kyiv Independent. Il y a eu une augmentation significative de l'utilisation d'agents de guerre chimique interdits par rapport aux environ 600 cas enregistrés en janvier, selon l'armée ukrainienne. Le nombre de cas signalés a atteint un pic de 715 en mai 2024 avant de diminuer progressivement tout au long des mois d'été, aucun données n'étant disponibles pour août pour le moment.

01:49 La CPI demande l'arrestation de Poutine pendant sa visite en MongolieLe porte-parole de la CPI, Fadi el-Abdallah, a informé la BBC que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, est tenue d'arrêter le mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prochaine. La visite de Poutine en Mongolie le 3 septembre sera sa première dans un pays membre de la CPI où le Statut de Rome a été ratifié. Ce Statut impose la détention de Poutine s'il met le pied sur de tels territoires. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023 en raison d'allégations de déportation forcée d'enfants des territoires ukrainiens occupés par la Russie.

00:33 Biden et von der Leyen discutent de l'invasion de la Russie en UkraineLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide en faveur de la maintien de solides relations transatlantiques, quel que soit le résultat des élections présidentielles américaines en novembre. Elle a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) lors de la conférence sur la sécurité Globsec à Prague. Dans son discours dacceptation, elle a rappelé un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour où la Russie a envahi lUkraine en février 2022. "Nous avons convenu mutuellement de la manière dont notre réponse à la guerre de Poutine devrait être", a-t-elle déclaré. Une fois de plus, l'Europe et les États-Unis se sont tenus unis contre l'agression de Poutine, a-t-elle ajouté.

ici.23:19 Victimes dans la région de Belgorod suite aux attaques ukrainiennesAu moins cinq personnes ont perdu la vie et 37 autres ont été blessées, selon les rapports russes, suite aux frappes ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod. Une femme et quatre hommes sont décédés sur les lieux suite à leurs blessures, comme l'a confirmé le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov sur le service de messagerie Telegram.

22:01 L'Ukraine cherche à utiliser l'IA pour les essaims de drones et les "roquettes bon marché"L'Ukraine prévoit d'intégrer l'IA pour les essaims de drones et de développer des "roquettes bon marché" avec des fabricants d'armes pour contrer les drones kamikazes russes, a déclaré le ministre de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov lors du Forum Globsec à Prague. Au cours de l'invasion russe, à la fois l'Ukraine et la Russie ont investi massivement dans la technologie des drones, changeant le visage de la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens font face à de multiples défis, notamment l'équipement russe, l'infanterie, les pénuries de munitions, les drones kamikazes et les drones de surveillance. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent de petits systèmes de défense aérienne, des drones en vue subjective et des drones longue portée produits localement pour attaquer les cibles russes, a expliqué Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit des obus d'artillerie urgents de la coalition États-Unis-EuropeL'Ukraine reçoit une partie des premières batches de munitions d'obusier de la coalition États-Unis-Europe, selon le ministre des Affaires étrangères tchèque Jan Lipavsky lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Ces obus de 155 mm sont d'une importance critique sur le champ de bataille, a-t-il affirmé. Lipavsky a également mentionné que l'initiative d'obus tchèque a tenu sa promesse, livrant

