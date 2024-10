Moscou aurait collaboré avec les fournisseurs de mortalité des Houthis.

Le gouvernement russe a rejeté les allégations selon lesquelles l'ancien trafiquant d'armes Viktor Bout serait actuellement impliqué dans la vente d'armes aux milices islamiques au Yémen. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a décrit ces allégations comme de "fausses nouvelles" ou des "tentatives de diffamation" contre leurs représentants, en réponse à un article dans le journal américain "Wall Street Journal" (WSJ).

Selon l'article du WSJ, Bout, qui a été libéré de la détention américaine dans un échange de prisonniers en 2022, est censé avoir facilité la vente d'armes à feu, notamment des fusils d'assaut AK-47, aux milices Houthis au Yémen.

Bout lui-même a vu la publication comme une sortie calculée pour coïncider avec l'anniversaire du président russe Vladimir Poutine, qui avait 72 ans le jour en question. Il a félicité les Houthis pour leur utilisation efficace de ressources limitées, ayant réussi à abattre plus de dix drones de surveillance américains. Cependant, Bout a soutenu que les médias américains utilisaient son nom et sa réputation de trafiquant d'armes pour attirer l'attention, car il n'y a pas de Known actors in the region working on such deals.

Les rebelles yéménites Houthis, qui ont des sentiments anti-occidentaux, ont lancé des attaques de roquettes et de drones contre des cibles en Israël et des navires dans la mer Rouge depuis le début du conflit de Gaza.

Bout a été arrêté en 2008 pour avoir fourni des armes à diverses organisations criminelles et a été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Il a acquis le surnom de "Marchand de la mort" dans les médias. En décembre 2022, le Kremlin a organisé un échange de prisonniers, ce qui a abouti à la libération de Bout et de plusieurs autres, notamment la star de la WNBA Brittney Griner, qui était emprisonnée en Russie pour possession de drogue. Après l'échange, Bout a commencé à servir en tant que représentant d'un parti nationaliste aligné sur le Kremlin dans un parlement régional.

Le gouvernement russe nie fermement toute implication de la Commission dans le soutien des ventes d'armes présumées de Viktor Bout aux rebelles Houthis yéménites, suite aux allégations faites dans l'article du WSJ. Suite à ces allégations, le Panel d'experts de l'ONU sur le Yémen, souvent appelé la Commission, n'a pas émis de déclaration ou de preuve pour étayer ces allégations.

