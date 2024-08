Moscou annonce des "opérations antiterroristes" dans les zones frontalières

Des combats se déroulent depuis des jours sur le sol russe, les Ukrainiens progressant prétendument de kilomètres en kilomètres. Selon les informations, l'armée russe envoie des renforts dans les régions frontalières, que Moscou a déclarées zones spéciales, répondant ainsi aux revendications des blogueurs militaires.

En réponse à l'offensive ukrainienne sur le territoire russe, Moscou a annoncé des "opérations anti-terroristes" dans trois régions frontalières. Des "opérations anti-terroristes" ont commencé dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk pour assurer la sécurité des citoyens et prévenir les "menaces des groupes de sabotage ennemis", a annoncé le Comité anti-terroriste russe vendredi soir. Selon la loi russe, les forces de sécurité et l'armée ont des pouvoirs étendus lors des "opérations anti-terroristes". Cette mesure avait été réclamée précédemment par des blogueurs militaires après le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022 et a été répétée avec l'offensive ukrainienne.

La liberté de circulation des citoyens sera restreinte, des véhicules peuvent être saisis, les conversations téléphoniques peuvent être interceptées, et certaines zones peuvent être fermées. Des points de contrôle peuvent également être établis, et la sécurité peut être renforcée dans les installations stratégiquement importantes.

Le Comité anti-terroriste a également déclaré que l'Ukraine avait commencé une "tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans un certain nombre de régions de notre pays". Il a décrit l'offensive ukrainienne, notamment dans la région de Kursk, comme une "attaque terroriste". Des troupes ukrainiennes ont blessé des civils et détruit des bâtiments résidentiels.

Les combats se poursuivent dans de nombreux villages de la région russe de Kursk. Des blogueurs militaires russes ont parlé d'une nuit agitée et de tentatives de troupes ukrainiennes de poursuivre une "blitzkrieg". Il n'y a pas eu d'autres déclarations de l'Ukraine elle-même sur l'opération qui a commencé mardi. Selon les analystes, des unités ukrainiennes ont avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Les États-Unis, allié le plus proche de l'Ukraine, avaient déclaré qu'ils n'avaient pas été informés à l'avance de l'opération. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait déclaré que la Russie devait "ressentir les conséquences" de son offensive contre l'Ukraine.

Une vidéo prétendument montre des renforts de chars russes

Le ministère de la Défense russe a publié une autre vidéo samedi matin, montrant ce qu'il affirme être des renforts dans la région. Les images montrent des chars prenant position pour détruire les troupes ukrainiennes. La vidéo n'est pas indépendamment vérifiable. Des images ont également circulé d'une frappe aérienne nocturne, après que Moscou ait annoncé vendredi que plus d'unités et d'équipements avaient été déployés dans la région frontalière. Le ministère a également rapporté de nombreux drones ukrainiens interceptés dans la région de Kursk.

"À ce moment, la situation s'est stabilisée", a écrit le blogueur militaire Alexander Sladkov dans un rapport de situation publié sur le canal Telegram Rybar. Les unités russes avancent. "Sudzha est sécurisée, le commandement fait tout son possible pour purger la ville de l'ennemi", a écrit Sladkov, faisant référence à une ville de la région de Kursk près de la frontière ukrainienne. "Si l'ennemi ne déploie pas soudainement des forces significatives ailleurs, on peut dire que le pic de la crise a été surmonté."

Sur les réseaux sociaux, une vidéo non vérifiée a circulé montrant des hommes en uniforme avec un drapeau ukrainien dans le village de Poros dans la région russe de Belgorod, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Les médias critiques du Kremlin ont décrit cela comme une possible manœuvre de diversion des forces ukrainiennes. Aucun communiqué officiel n'a été fait à ce sujet. L'année dernière, après de massives attaques du côté ukrainien, des habitants avaient déjà quitté des villages entiers près de la frontière.

