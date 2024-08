Moscou affirme avoir réussi à Kursk - les blogueurs militaires ne sont pas d'accord

Le président russe Poutine qualifie cela de "provocation", d'autres y voient une audacieuse manœuvre diversionnaire de l'Ukraine. Les objectifs de l'offensive de Kiev dans la région russe de Kursk restent inconnus. Cependant, les succès militaires russes balayent les théories des blogueurs militaires.

Les troupes russes combattent depuis trois jours une incursion ukrainienne à la frontière, selon les rapports en provenance de Moscou. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes de progresser plus profondément dans la région de Kursk, a déclaré le ministère russe de la Défense. En même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy.

Le chef d'état-major Valery Gerasimov a informé le président Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence que près de 100 soldats ukrainiens avaient été tués et plus de 200 autres blessés dans les combats, selon les agences de presse russes.

Cependant, les blogueurs militaires russes présentent un tableau différent. Selon eux, les soldats ukrainiens continuent d'avancer dans la région. Des vidéos montrent des drones russes attaquant des chars du type Marder pénétrant sur le territoire russe. Cependant, l'Ukraine continue d'acheminer des troupes et du matériel dans la région russe. De plus, la défense russe au sol semble mal organisée. L'Ukraine a déjà réussi à abattre un hélicoptère et deux avions de chasse. Il semble que des systèmes de défense aérienne aient été acheminés dans la région ukrainienne voisine de Sumy et utilisés ici. En outre, les troupes terrestres russes semblent incapables de contrer efficacement l'avancée des troupes de Kiev. Les troupes ukrainiennes ont reportedly progressé de 15 à 25 kilomètres dans la région de Kursk.

Poutine a accusé l'Ukraine de bombarder au hasard des bâtiments civils, des maisons résidentielles et des ambulances, décrivant cela comme une "grande provocation". Selon le ministère russe de la Santé, 66 civils ont été blessés depuis le début de l'offensive ukrainienne, dont 9 enfants. Les autorités de la région de Kursk ont rapporté au moins cinq morts civils, dont deux secouristes.

L'Ukraine n'a pas encore commenté l'offensive. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré le soir que "la Russie a apporté la guerre sur notre territoire, et elle doit sentir ce qu'elle a fait. Les Ukrainiens savent comment atteindre leurs objectifs."

Le vice-gouverneur par intérim de Kursk, Andrei Belostotsky, a déclaré à l'agence de presse d'État RIA Novosti que "l'ennemi n'a pas avancé d'un seul mètre, mais plutôt se retire". Il a également déclaré que l'équipement et les troupes de combat de l'ennemi étaient "activement détruits". Le gouverneur Alexei Smirnov a déclaré que la région prévoyait d'équiper les stations-service avec des dispositifs de guerre électronique et de les protéger avec quelque chose d'armuré.

"Si la guerre ne se déroule pas selon leurs scénarios"

Le think tank américain Institute for the Study of War a déclaré mercredi que les troupes ukrainiennes avaient avancé jusqu'à 15 kilomètres sur le territoire russe. Cela n'a pas été confirmé. Les officiels ukrainiens n'ont pas encore commenté l'ampleur de l'opération autour de la ville de Sudzha. Il n'est pas possible de vérifier indépendamment les allégations russes. En temps de guerre, la désinformation et la propagande jouent un rôle central.

L'Ukraine pourrait chercher à attirer les unités de réserve russes sur son territoire en franchissant la frontière, dans le but d'affaiblir les attaques russes dans la région orientale de Donetsk, où les forces d'invasion russes ont récemment réalisé des gains opérationnels importants. Cependant, une telle action comporte le risque de

