- Mort, blessé gravement, déversement <unk> ce qui est connu sur l'accident de l'hôtel

Table des matières

Que s'est-il passé ?

Pourquoi l'hôtel s'est-il effondré ?

Combien de personnes sont touchées ?

Comment se déroule l'opération de sauvetage ?

Quelle est la signification de cet incident pour la région ?

Mort, blessé gravement, déversement ce qui est connu sur l'accident de l'hôtel

Choc en Rhénanie-Palatinat : tard mardi soir, un hôtel dans la municipalité de Kröv s'effondre partiellement. Les voisins alertent la police et les services de secours. Mais les dégâts sont déjà faits. Un étage entier n'est plus habitable, de nombreuses personnes sont coincées sous les décombres. Deux d'entre elles ne survivent pas à l'incident. Les services de secours mettent des heures à libérer les premiers personnes.

Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Un aperçu de la situation actuelle :

Que s'est-il passé ?

Vers 23 heures mardi soir, l'hôtel de la Verbandsgemeinde Traben-Trarbach s'est effondré. Les habitants ont informé la police.

Des images du site de la catastrophe montrent les débris de la maison à colombages de plusieurs étages dans le district de Bernkastel-Wittlich en Rhénanie-Palatinat. La maison s'est littéralement effondrée sur elle-même. Sur les trois étages d'origine, il n'en reste plus que deux.

Pourquoi l'hôtel s'est-il effondré ?

Cela reste encore mystérieux. Ni la police ni les pompiers n'ont fait de déclaration à ce sujet. "On peut dire que des travaux de construction ont eu lieu sur le bâtiment hier", a déclaré l'inspecteur des pompiers et de la protection contre les incendies du district de Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Il faudra attendre les expertises et les investigations pour savoir s'il y avait un lien de cause à effet.

La substance de base du bâtiment date du XVIIe siècle. "Vers 1980, deux étages et demi ont été ajoutés au rez-de-chaussée." À cette époque, une structure de support avec des dalles creuses a été construite. "C'est probablement là que se trouvait le point faible qui a entraîné l'effondrement complet du premier étage." Les expertises devront maintenant montrer si quelque chose a échoué dans la structure sous-jacente de l'ancienne structure du bâtiment.

Combien de personnes sont touchées ?

Lors de l'effondrement de l'hôtel, il y avait 14 personnes dans le bâtiment, selon les rapports de police. Cinq ont pu s'échapper indemnes et sont maintenant pris en charge par les services d'urgence et les intervenants en crise. Les autres étaient ensevelis - y compris un enfant de deux ans et sa mère, comme l'a rapporté la police locale de Trèves. Certains d'entre eux sont gravement blessés. Cinq personnes ont été secourues d'ici mercredi après-midi. Il n'y a pas encore de informations sur leur état.

Deux personnes sont décédées lors de l'incident. Il s'agit d'une femme de plus de 60 ans et d'un homme dont l'âge n'a pas encore été précisé. Le corps de la femme a déjà été récupéré, mais l'homme n'a été localisé que jusqu'à présent, selon le commandant de l'incident Jörg Teusch. La femme et l'homme ont probablement trouvé la mort directement lors de l'effondrement du bâtiment.

Cela signifie que deux personnes sont toujours coincées, a rapporté la police. Elles sont blessées à des degrés divers et un contact a été établi avec elles.

Environ 250 personnes des pompiers et de l'Agence technique de la protection civile (THW), entre autres, sont sur place - y compris des forces spéciales et une unité de recherche et de sauvetage avec des chiens. Le site de la catastrophe est également examiné à l'aide de drones.

"En raison des dégâts, il s'agit d'une opération extrêmement difficile, car les services d'urgence ne peuvent entrer dans le bâtiment qu'avec la plus grande prudence", a-t-on déclaré dans un communiqué de police. Selon SWR, les pompiers n'ont

