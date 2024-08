Moritz est resté fidèle, regrettant sa paternité tardive.

À 38 ans, Moritz Bleibtreu devient père pour la première fois. Trop tard, comme l'admet maintenant l'acteur. Il explique dans une interview avec Barbara Schoeneberger qu'il a été trop influencé et effrayé par la génération précédente pendant longtemps.

On sait peu de choses sur la vie privée de Moritz Bleibtreu. Il est clair que l'acteur a épousé sa partenaire Saskia en juillet 2022. Et de sa longue relation avec son ex-petite amie Annika, il a un fils né en 2008. C'est à peu près tout ce que l'acteur de "Lammbock" a partagé. Il est donc assez surprenant qu'il révèle maintenant des détails dans le podcast de Barbara Schoeneberger "Mit den Waffeln einer Frau". During the conversation with the host, he talks about the downsides of late family expansion.

Bleibtreu avait 38 ans lorsque son fils David est né. "Si vous commencez aussi tard que la plupart des gens font maintenant, vous ratez tant d'aspects", explique-t-il. C'est plus difficile d'avoir d'autres enfants, et les grands-parents ne sont plus là. "Ma mère n'a vu mon fils que pendant six mois, malheureusement, car elle est décédée peu après. Si je l'avais eu à 18 ans, il aurait eu 20 ans avec une grand-mère." Monica Bleibtreu, également actrice, est décédée d'un cancer du poumon en 2009 à l'âge de 65 ans.

Plus d'enfants pour Bleibtreu ?

Bleibtreu parle également de la raison pour laquelle il a commencé à planifier une famille si tard. Il pense que sa génération a été effrayée par les plus âgés : "Argent, et il te faut ceci et cela, n'aie pas d'enfants trop tôt", se souvient-il. Maintenant, il réalise que la peur était injustifiée. "C'est tout à fait faisable", insiste-t-il. "Je pense que nous nous sommes fait du tort avec cette chose anti-autorité des années 70, en brisant tout ce qui est traditionnel et conservateur." Barbara Schoeneberger, qui est devenue mère pour la première fois à 36 ans, est d'accord. "Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt aussi", dit la femme de 50 ans à l'acteur.

Mais même s'il regrette d'être devenu père si tard, il semble que le sujet d'autres enfants ne soit pas clos pour Moritz Bleibtreu, qui a maintenant 52 ans. En mai, il a dit au magazine "Bunte" qu'il pouvait encore imaginer avoir d'autres enfants. "La famille est une source de bonheur immense", a-t-il déclaré. "Plus je passe de temps à poursuivre une supposée carrière, moins j'ai de temps pour ce qui me apporte du bonheur privé."

