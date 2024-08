- Moritz Bleibtreu sur le thème de l'accouchement: "J'avais peur"

La question la plus importante que l'on puisse se poser dans la vie, et dont la réponse mérite d'être mûrement réfléchie, est : Veux-je des enfants ? Plusieurs aspects jouent un rôle ici. Quelle est la situation financière ? Puis-je vraiment me permettre d'avoir des enfants ? L'acteur Moritz Bleibtreu a discuté de ces peurs avec Barbara Schoeneberger dans leur podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Il est devenu clair : Bleibtreu regrette de ne pas avoir eu d'enfants plus tôt.

Moritz Bleibtreu regrette sa paternité tardive

"Si j'avais su à quel point c'est formidable, j'aurais commencé à 18 ans", a déclaré l'acteur. Aujourd'hui, il voit ce qui est devenu un problème pour lui et sa génération : "La peur des enfants qui nous a été inculquée ! L'argent, et il faut ceci, et il faut cela - et pas trop tôt !", disaient-ils aux femmes pour ne pas devenir dépendantes. "Beaucoup de choses sont absolutely correct, mais beaucoup de choses sont aussi absolutely nonsense", dit-il. En tant que père d'un adolescent de bientôt 16 ans, il a appris : "C'est tout possible."

Schoeneberger, initialement pas tout à fait convaincue par les arguments de Bleibtreu, finit par être d'accord. "Si j'avais su, j'aurais aimé commencer plus tôt aussi", dit la mère de 36 ans.

Sa mère n'a connu son fils que brièvement

"Si l'on commence aussi tard, comme la plupart des gens le font nowadays, on rate tant d'aspects", poursuit Bleibtreu. "Premièrement, il devient difficile d'avoir d'autres enfants. Deuxièmement, tes parents ne rajeunissent pas. Ma mère n'a connu mon fils que pendant six mois, car elle est décédée peu après", dit la star du cinéma. Il avait déjà 38 ans lorsque son fils est né. Peu après, la mère de Bleibtreu, l'actrice Monica Bleibtreu, est décédée. "Si je l'avais eu à 18 ans, il aurait eu une grand-mère pendant 20 ans", explique-t-il.

Il semble que Bleibtreu ait longuement réfléchi à cette question de l'hésitation à avoir des enfants. "Je pense que nous avons créé un œuf avec cette pensée anti-autoritairienne des années 1970, nous détruisons tout ce qui est traditionnel et conservateur", dit Bleibtreu.

Selon l'Office fédéral de la statistique, l'âge des parents à la naissance de leur premier enfant a augmenté de manière constante ces dernières décennies. Et ce n'est pas tout : le taux de natalité en Allemagne diminue de manière inhabituelle (pour en savoir plus, cliquez ici). Il y a de nombreuses raisons à cela. La crise climatique, les guerres, l'inflation et les coûts de la vie qui augmentent sont quelques exemples.

Le message de Moritz Bleibtreu est clair : il n'y a pas de quoi avoir peur.

Sources : "Mit den Waffeln einer Frau" / Office fédéral de la statistique

