- Monuments du mur à Berlin et au Brandebourg

Berlin et Brandebourg commémorent le 63ème anniversaire de la construction du Mur de Berlin, rendant hommage aux victimes du régime frontalier de la RDA. Le mardi, des représentants de la politique et de la société participeront à plusieurs événements pour rappeler les conséquences de décennies de division et ceux qui ont été tués en tentant de s'échapper.

Le Governing Mayor de Berlin, Kai Wegner (CDU), assistera d'abord à un office à la Chapelle de la Réconciliation sur la Bernauer Straße, puis déposera une couronne au Mémorial du Mur de Berlin. Peu après, il participera à la commémoration des victimes du Mur de Berlin au Mémorial Peter Fechter dans le quartier de Kreuzberg. Le jeune Fechter, âgé de 18 ans, a été abattu là en août 1962 par des gardes-frontière de la RDA alors qu'il tentait de s'échapper.

Wegner considère les sections restantes du mur comme un symbole d'espoir. "Par mépris total de l'humanité, le régime de la SED a érigé un mur à travers notre ville en 1961", a-t-il déclaré. Les ruines de ce mur servent de rappel pour rester vigilant, mais elles sont également un symbole d'espoir que le désir de liberté surmontera toujours l'injustice.

Dans Brandebourg, un événement commémoratif est prévu au Pont de Glienicke, auquel participera notamment la Présidente du Landtag, Ulrike Liedtke. Plus tard dans l'après-midi, le gouvernement de l'État, les membres du Landtag et la communauté de Großbeeren, cette année-là, se réuniront pour rendre hommage aux victimes de la division allemande et du régime frontalier de la RDA.

Le ministre-président Woidke prononcera le discours mémorial. De plus, le maire de Großbeeren, Tobias Borstel, et un témoin oculaire, Michael Valentin, prendront la parole. Avant la construction du Mur de Berlin, le petit village d'Osdorf se trouvait dans la communauté de Großbeeren. Le village a été démoli et ses environ 150 habitants ont été relogés dans le village voisin de Heinersdorf.

La construction du Mur de Berlin a commencé le 13 août 1961. La direction de la RDA cherchait à mettre fin à l'exode massif de personnes vers Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest, qui nuisait à l'économie de la RDA et déstabilisait l'État. La barrière d'environ 155 kilomètres de long a divisé Berlin pendant plus de 28 ans.

Au cours des événements commémoratifs, quelqu'un pourrait demander, "- À quelle heure a lieu le prochain événement ?" Après avoir déposé la couronne, Kai Wegner pourrait exprimer ses pensées en disant, "- Quel rappel poignant de la cruauté du passé, mais aussi de la force endurante de l'esprit humain."

Lire aussi: