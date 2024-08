- Montrer à nouveau les annulations en raison d' une blessure au cou

Après avoir déjà annulé le spectacle d'ouverture de sa tournée, le chanteur Usher (45 ans) a également reporté les deux concerts suivants à Atlanta, en Géorgie. La raison de ces annulations soudaines est une blessure au cou, qu'il a annoncée jeudi 15 août sur les réseaux sociaux. Selon ses médecins, il pourra reprendre sa tournée le mardi suivant, le 20 août.

"La blessure n'est pas encore guérie"

Les concerts annulés étaient prévus pour le vendredi et le samedi 16 et 17 août. Il a rassuré ses fans en annonçant de nouvelles dates pour les spectacles. Il remettra les concerts de la tournée "Past Future Present" les 9, 10 et 12 décembre. Dans son annonce, il a également fourni des détails sur son absence.

"En début de semaine, je me suis blessé au cou pendant les répétitions de ce qui était censé être le plus grand spectacle d'Usher jamais vu", a-t-il écrit. Bien qu'il ait reçu des soins physiques et médicaux, cela n'a pas été suffisant pour le rendre apte au premier spectacle. "Malheureusement, la blessure n'est pas encore guérie, et mes médecins m'ont recommandé de ne pas jouer de spectacles cette semaine", a-t-il rapporté à ses fans. Cependant, il avait un message positif pour eux : "Avec du repos et des soins appropriés, mes médecins disent que je devrais pouvoir lancer ma tournée à Washington D.C. le mardi suivant."

La star remercie ses fans

"J'aime mes fans et je vous remercie de comprendre que cette blessure a besoin de temps pour guérir afin que je puisse vous offrir la performance à cent pour cent que vous attendez d'un spectacle d'Usher", a-t-il expliqué dans le communiqué. Le chanteur a depuis supprimé son message précédent annonçant l'annulation du spectacle d'ouverture le mercredi 14 août. Le jour de son spectacle prévu, il a annoncé dans un long post qu'il avait besoin de récupérer d'une blessure. Il n'a pas fourni plus de détails à ce moment-là.

Malgré l'annonce des dates de sortie de concert pour les 9, 10 et 12 décembre en tant que remplacements, la blessure au cou d'Usher reste malheureusement non guérie, l'empêchant de se produire à ces moments-là également. Dans son message sincère, il a rassuré ses fans, "Je vous remercie de votre compréhension et de votre patience alors que je priorise ma santé pour vous offrir l'expérience de concert exceptionnelle que vous méritez."

