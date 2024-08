Monter cinq chasseurs me tuera.

Annika Zillekens vit un déjà-vu à Tokyo - sa coéquipière s'en sort encore plus mal. La monte des pentathloniennes allemandes est à nouveau leur talon d'Achille. Les Allemands seront absents de la finale dimanche.

Annika Zillekens a connu la déception à son retour aux Jeux Olympiques malgré un retour tardif. La quadragénaire, qui avait fait sensation à Tokyo il y a trois ans en raison d'un drame à la monte, a terminé 10ème de son groupe de qualification après la monte, l'escrime, la natation et le laser run, manquant de peu les 18 meilleures places. Zillekens, qui a facilement géré un refus à la monte cette fois-ci, a échoué de deux points après le laser run. La deuxième allemande, Rebecca Langrehr (18ème), n'a pas non plus réussi à se qualifier en raison de problèmes à la monte.

Zillekens a commencé avec 17 victoires sur 35 assauts d'escrime. Elle n'a pas marqué de points lors du tour bonus. Sa monte sur Wallach Arezzo de Riverland n'était pas optimale. Comme il y a trois ans au Japon, son cheval a refusé un obstacle. Zillekens est restée calme et composée, mais les points de pénalité l'ont fait reculer.

Après la natation (2:18.88 minutes), elle était à portée de la neuvième place requise, mais malgré une bonne performance à la course laser - Zillekens a terminé deuxième de son groupe (11:11.93 minutes) - elle n'a pas réussi à décrocher la place. "Je suis vraiment déçue. J'aurais aimé qu'elle ait une autre chance et qu'elle puisse se qualifier pour la finale, pour montrer à quel point elle est bonne", a déclaré l'entraîneur national Kim Raisner.

Langrehr a dû abandonner ses espoirs de se qualifier pour la finale encore plus tôt. Elle est tombée pendant son échauffement avant la compétition, mais les médecins l'ont autorisée à monter. Cependant, le vétérinaire n'a pas validé le cheval qui lui avait été attribué, Epervier des Brulins. Une protestation de Raisner a été rejetée. Langrehr a donc terminé sans points à la monte. Le samedi après-midi (à partir de 17h30), Fabian Liebig et Marvin Dogue disputeront la finale masculine pour une place au podium.

Annika Zillekens, qui était encore Annika Schleu à l'époque, avait suscité un tollé lors des Jeux d'été il y a trois ans lorsqu'elle avait désespérément tenté d'inciter son cheval attribué à avancer avec le fouet pendant l'épreuve de monte, ce qui avait finalement conduit à un débat sur l'avenir de la discipline. En conséquence, la monte sera supprimée du programme du pentathlon après Paris, avec une discipline d'obstacles remplaçant les épreuves équestres.

