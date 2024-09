- "Monseigneur devant un procès dans la situation de Lützerath" ou "Monseigneur de Lützerath devant un procès en janvier"

Un activiste environnemental français doit comparaître devant le tribunal local d'Erkelenz à partir du 22 janvier, accusé d'avoir agressé des agents de l'ordre tout en incarnant le personnage du "Moine de Lützerath". Le tribunal a confirmé ces charges à l'agence dpa.

Le "Moine de Lützerath" est devenu célèbre dans le monde entier en janvier 2023, sous les traits d'un justicier masqué déguisé en moine franciscain. Des vidéos ont capturé ses actions, notamment en train de pousser un officier coincé dans la boue, entre autres. Le village de Lützerath a été déplacé en raison de l'exploitation minière du charbon, entraînant des confrontations entre les manifestants et la police.

Selon les chefs d'accusation, l'individu est accusé d'avoir donné un coup de pied à un officier par derrière aux alentours de midi le 14 janvier, ce qui a entraîné une chute et des douleurs à l'épaule et des ecchymoses. Plus tard, il a poussé à deux reprises un policier qui aidait un collègue coincé dans la boue. Cette scène est devenue virale.

L'individu français a été identifié grâce à plusieurs moyens, notamment une interview accordée au magazine "stern", où il a admis ouvertement être le "Moine de Lützerath". Sans remords, il a même admis "quelque part, c'était amusant. Et je suis vraiment surpris de ne pas m'être moi-même enlisé dans la boue."

Le tribunal a prévu deux jours supplémentaires d'audience, en plus du 22 janvier, à savoir le 5 février.

Malgré son origine française, l'activiste a continué à mener des actions à Lützerath, attirant l'attention du monde entier. Le jour de l'incident, il a également causé des troubles en France, en solidarité avec la cause de Lützerath.

