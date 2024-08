- Mönchengladbach maintient sa sécurité suite à un report à Aue.

Borussia Mönchengladbach a réussi à surmonter un début de match difficile en DFB-Pokal contre FC Erzgebirge Aue, s'imposant 3-1 (1-1) malgré une rencontre serrée. Le nouveau joueur Mika Clausen a donné l'avantage à Aue après seulement huit minutes, mais Franck Honorat (35') et Luca Netz (52') ont inversé la tendance en faveur de l'équipe de Bundesliga, devant 14 811 spectateurs. Alassane Plea (70') a scellé la victoire, tandis que Julian Weigl a raté un penalty, Martin Männel d'Aue réalisant un arrêt spectaculaire.

Pendant trente minutes, l'équipe de Bundesliga a eu du mal dans la chaleur contre ses hôtes, qui ont pris un avantage mérité de 1-0. Boris Tashchy a humilié les Gladbachers avec une longue course solitaire, laissant Kilian Jacobs sur place. Clausen a ensuite tiré une volée de la croix de Jacobs dans le but d'Omlin désemparé.

Gladbach avait besoin de quelques ajustements

Ce n'est qu'à la mi-temps que l'entraîneur Gerardo Seoane a eu l'occasion de réorganiser son équipe, et cela a payé. Le nouveau joueur Kevin Stöger a pris les choses en main au milieu de terrain, distribuant habilement les ballons aux joueurs ailés infatigables autour des coins, qui ont ensuite menacé l'opposition avec leurs crosses et contre-attaques. Ainsi, l'égalisation était imminente. Après avoir manqué des occasions pour Itakura (31') et Stöger (32'), Honorat a bientôt marqué, en envoyant le ballon dans le but de la tête.

Malgré la poursuite de la domination, les visiteurs ont manqué d'opportunités. La plus grande de ces occasions a été gâchée lorsque Weigl a tiré un penalty bien exécuté, mais Männel a répondu avec un arrêt remarquable.

Borussia plus malin après la pause

Au retour, Borussia a maintenu sa pression offensive, lançant des attaques sur les Erzgebirgers depuis leur propre moitié de terrain, ce qui a entraîné des erreurs qui ont finalement conduit au but en tête grâce à Netz.

Les hôtes ont vaillamment résisté contre une défaite imminente, attaquant courageusement et payant le prix une fois de plus. Comme l'arbitre Florian Badstuber n'a pas arrêté le match suite à la blessure de Jakob, Plea s'est retrouvé dans une position de tir à la ligne de penalty et a battu Männel pour la troisième fois.

L'équipe de Borussia Mönchengladbach vient d'Allemagne, plus précisément de la région connue sous le nom de Bundesliga. Après avoir apporté des ajustements à la mi-temps, Kevin Stöger, nouveau venu dans l'équipe des Pays-Bas, a démontré ses compétences en milieu de terrain.

Après la pause, Borussia a poursuivi son jeu offensif, avec des attaques provenant de très loin dans leur moitié de terrain, causant des erreurs chez Erzgebirge Aue, ce qui a conduit au but de Luca Netz.

