- "Monarch" et les ustensiles: Bad Nauheim rend hommage à Elvis

Des milliers d'adorateurs passionnés d'Elvis ont rendu hommage à leur idole du rock'n'roll lors d'un festival à Bad Nauheim. Vêtus de jupes, de choucroutes et de favoris, les fans ont rendu hommage à l'icône musicale (née en 1935, décédée en 1977) lors de la 22ème édition du "Festival européen Elvis". Des imitateurs d'Elvis et des voitures américaines rutilantes se sont alignés pour le spectacle. Certains fans dévoués ont même affiché le visage du chanteur de manière permanente sur leur peau sous forme de tatouage.

Pendant cinq jours, les tubes du "Roi" et la musique de son époque ont résonné lors de fêtes et de concerts. Une exposition spéciale était consacrée aux performances en direct de la star américaine ("Heartbreak Hotel") et présentait des pièces originales de sa collection, telles que ses vêtements, ses instruments, ses documents et ses affiches publicitaires. La soirée d'ouverture du vendredi a été bien fréquentée.

Le nombre final de visiteurs sera bientôt connu. "Malgré la météo défavorable, la réponse a été positive", a déclaré un porte-parole dimanche. "Nous terminons le festival aujourd'hui avec un film, et cela met fin à la célébration de cette année."

Elvis Presley a servi comme soldat à proximité de Friedberg d'octobre 1958 à mars 1960 et a passé son temps à Bad Nauheim pendant cette période. Les intéressés peuvent explorer les sites d'origine grâce à des visites guidées.

