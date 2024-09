Monaco éclipsé par Barcelone, performances exceptionnelles de Wirtz et Raya en tête de liste des jeudi de la Ligue des champions.

Jeudi, aucun des clubs de premier plan n'a commencé la semaine par une victoire, l'un subissant une défaite décevante tandis que l'autre avait besoin d'arrêts exceptionnels pour obtenir un point.

Les principaux enseignements des matches de jeudi sont les suivants.

Monaco surpasse Barcelone à 10

Ayant remporté cinq victoires consécutives en Liga, le nouvel entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a connu son premier revers lorsque Barcelone a été battu de manière convaincante par l'AS Monaco.

Un carton rouge pour Eric García pour une faute sévère sur Takumi Minamino a donné un avantage significatif à l'équipe finaliste de la Ligue des champions 2004, que Monaco a rapidement exploité.

"La situation d'aujourd'hui avec un carton rouge après seulement 11 minutes a modifié notre plan de jeu. Nous devons l'accepter ; de telles situations se produisent", a admis Flick aux reporters après le match.

La situation s'est aggravée pour Barcelone au 16e minute lorsque Maghnes Akliouche a marqué d'un superbe coup franc, coupant de la droite et finissant près du poteau de Marc-André ter Stegen.

Barcelona a réussi à marquer un but juste avant la 30e minute lorsque Lamine Yamal a marqué un but presque identique à celui d'Akliouche à l'autre bout. Le but en Ligue des champions du jeune de 17 ans était le résultat de son impressionnant doublé contre Girona lors du week-end.

Cependant, c'est l'attaquant montant de Monaco, George Ilenikhena, qui a volé la vedette. Avec Barcelone qui pressait continuellement, le jeune Nigérian a marqué le but décisif à la 71e minute, battant une fois de plus ter Stegen près de son poteau.

En accomplissant cet exploit, le jeune de 18 ans a battu le record de Monaco pour le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions, surpassant le précédent record de Kylian Mbappé de la saison 2016/17, lorsque Monaco a atteint les phases à élimination directe du tournoi pour la dernière fois.

"Nous avons eu nos chances, mais ils méritaient de gagner", a déclaré Flick. "J'ai dit à l'équipe de relever la tête car ils sont démoralisés, mais nous devons nous concentrer sur dimanche (contre Villarreal), qui est notre prochain match. Il est temps de récupérer. J'espère que les joueurs reviendront avec un regain d'énergie."

Les arrêts héroïques de David Raya sauvent Arsenal

Après la victoire de Liverpool 3-1 contre l'AC Milan et le match nul 0-0 de Manchester City contre l'Inter, la Ligue des champions a accueilli son troisième match anglais-italien de la semaine lorsque Arsenal s'est rendu à Atalanta.

Avec Atalanta qui avait subi trois défaites en cinq matches et Arsenal qui venait de gagner contre ses rivaux locaux Tottenham Hotspur, beaucoup s'attendaient à une victoire facile pour les Gunners.

Au lieu de cela, la victoire confortable escomptée a requis des arrêts de haute volée de David Raya pour maintenir les scores à égalité.

Après qu'Atalanta ait été pénalisée pour une faute de Thomas Partey sur Éderson tôt dans la deuxième mi-temps, Raya a sauvé le tir de penalty de Mateo Retegui avec un arrêt fantastique à droite, avant de réaliser un arrêt remarquable à gauche pour dévier l'en-tête de Retegui sur le rebond.

Malgré le score final de 0-0 qui n'était pas celui que souhaitait Arsenal, il aurait pu être beaucoup plus mauvais sans son gardien influent.

"Nous avons eu besoin de deux des arrêts les plus remarquables que j'ai jamais vus de ma carrière de David pour nous maintenir dans le match", a déclaré l'entraîneur Mikel Arteta. "L'exécution exceptionnelle de David pour sauver le premier était incroyable. Bien que je pense que le deuxième avait franchi la ligne, David a fait preuve d'une extraordinaire résilience en gardant le ballon hors de jeu."

Florian Wirtz éblouit lors de son premier match en Ligue des champions

Il a fallu cinq minutes de football en Ligue des champions à Florian Wirtz de Bayer Leverkusen pour marquer son premier but dans la compétition.

Le talentueux Wirtz semblait être d'une classe à part face à Feyenoord, frappant un coup de pied gauche féroce depuis l'extérieur de la surface de réparation dans le coin inférieur pour donner à l'équipe de Xabi Alonso une avance précoce.

Après qu'Alex Grimaldo ait doublé l'avantage de Leverkusen, Wirtz est revenu sur le devant de la scène, renvoyant un coup de pied de Jeremie Frimpong dans le filet du gardien Timon Wellenreuther avec seulement huit minutes avant la mi-temps.

But contre son camp de Wellenreuther juste avant la mi-temps a scellé la victoire.

"J'ai beaucoup apprécié la performance d'aujourd'hui et je suis ravi d'avoir marqué deux buts", a déclaré Wirtz à UEFA.com. "La victoire se démarque, et maintenant je regarde vers l'avenir pour continuer sur ma lancée. Je pense que marquer plus d'un but en un mois est un grand accomplissement."

Wirtz a rejoint Harry Kane, Michael Olise et Jamie Gittens en tant que seul joueur à marquer plus d'un but en Ligue des champions cette semaine ; tous les quatre représentent des clubs allemands.

Mauvaise entrée en matière pour le nouveau format suisse

Le nouveau format de la Ligue des champions, adoptant un modèle suisse pour créer plus de rencontres précoce entre les meilleures équipes d'Europe, a eu du mal à convaincre les fans après une série de matches décevants lors de la première semaine.

Le remake de la finale de la Ligue des champions 2023 entre Manchester City et l'Inter Milan était le point culminant de la phase de groupes mais s'est soldé par un match nul 0-0, incitant le milieu de terrain de City, Rodri, à exprimer des préoccupations quant à l'impact du nouveau système - qui ajoute deux matches supplémentaires à l'emploi du temps de chaque équipe - sur la fatigue des joueurs, ce qui pourrait éventuellement entraîner encore plus de tensions parmi les joueurs jusqu'à la grève.

Cette semaine, avec seulement un match nul 0-0 entre équipes de premier plan, les fans ont exprimé leurs préoccupations quant à l'écart apparent entre les équipes puissantes et celles moins compétentes.

Le plus flagrant déséquilibre s'est manifesté lors de la victoire 9-2 de Bayern Munich contre Dinamo Zagreb. Les supporters de Bayern brandissaient des banderoles portant les inscriptions "Trop de matchs", "Traitement injuste" et "Déséquilibre financier excessif", accompagnées d'une banderole plus grande qui disait "Revenons à nos racines, modifions le format de la CL".

De nombreux fans ont exprimé ces sentiments sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a publié "Ce nouveau format de Ligue des champions est déroutant et difficile à accepter". Un autre a écrit "Perdez cinq matchs, puis remportez Slovan Bratislava, Sturm Graz et Dinamo Zagreb. Neuf petits points vous qualifient. Presque sans concurrence jusqu'au stade des 16 meilleurs".

À mesure que nous nous approchons des sept dernières semaines avant les phases à élimination directe, il reste à voir comment ce nouveau format va se dérouler. Le temps pourrait éventuellement adoucir la mécontentement des fans.

Cependant, même si le mécontentement persiste, tous les regards seront sans doute braqués sur le prochain journée de matches lorsque la Ligue des champions reprendra le 1er octobre, avec le match Arsenal contre Paris Saint-Germain comme attraction principale.

Résultats du jeudi

Domicile vs. extérieur (gagnants en gras)

Crvena Zvezda (Étoile Rouge) 1-2 Benfica

Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen

Stade Brestois 2-1 Sturm Graz

Atalanta 0-0 Arsenal

Atletico Madrid 2-1 RB Leipzig

AS Monaco 2-1 Barcelona

