Mon temps n'est pas fini" : Alphonso Davies, star du football, parle des NFT, de TikTok, du succès au Bayern et de l'avenir

Réfugié dont les parents ont dû fuir la guerre civile, le footballeur du Bayern Munich a déjà remporté plus de trophées que la plupart des joueurs ne rêvent d'en gagner au cours de leur carrière.

Mais Davies ne se contente pas de divertir les fans de football sur le terrain. Il s'est fait une place de choix sur TikTok, où il poste des messages pour "donner le sourire à quelqu'un", mais aussi pour lui-même.

"Lorsque vous faites une vidéo ou que vous utilisez TikTok, vous devez aimer votre propre contenu", explique-t-il à Amanda Davies , de CNN Sports.

Les fans apprécient manifestement l'humour satirique de Davies.

L'année dernière, il est devenu viral après avoir créé une reconstitution individuelle de la série comique bien connue "Brooklyn Nine-Nine", en faisant de la synchronisation labiale dans une scène de file d'attente de la police. Il joue les rôles de Jake Peralta, le policier new-yorkais incarné par Andy Samberg, d'un témoin et de chacun des suspects en s'harmonisant sur la chanson "I Want It That Way" des Backstreet Boys.

Bien qu'il s'agisse d'un sketch techniquement difficile à réaliser, il affirme qu'il s'agit de son sketch préféré jusqu'à présent.

"Il m'a fallu près de 45 minutes pour le réaliser, car j'ai dû changer de tenue et d'autres choses du même genre, et trouver les bonnes paroles", explique-t-il. "C'était amusant à faire. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur cette vidéo".

Il espère publier des contenus qui divertissent son public, qu'il le suive pour ses exploits footballistiques ou pour son sens de l'humour. "Cela me tient occupé et ne montre pas seulement Alphonso Davies le footballeur, mais aussi Alphonso Davies la personne.

"Cela leur montre que j'ai une vie en dehors du football.

Faire face à la haine

Mais si Alphonso Davies apprécie sa présence sur les médias sociaux parce qu'elle lui donne l'occasion d'entrer en contact avec ses fans, il a aussi fait l'expérience du danger d'exister en tant qu'homme noir sous les feux de la rampe.

En décembre 2020, lui et sa petite amie Jordyn Huitema, attaquante du Paris Saint-Germain, ont révélé qu'ils avaient reçu des insultes racistes après avoir partagé une photo d'eux en vacances à Ibiza au mois d'août.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, avait alors pris la défense du couple.

"L'exclusion, la discrimination, la haine et la violence sous toutes leurs formes n'ont pas leur place dans notre monde. Peu importe d'où vous venez, le football nous offre à tous un foyer", a-t-il déclaré au journal allemand Bild.

"Le football a le pouvoir de relier les gens. En tant que FC Bayern, nous voulons toujours y contribuer", a ajouté Hainer.

Davies continue de recevoir des commentaires haineux, mais il ne se laisse pas décontenancer. "Il y a beaucoup de gens qui vous détestent, tout le monde ne vous aime pas", dit-il. "J'ai été élevé avec des gens bien [...] ils m'ont aidé à rester fort.

"Certaines personnes ont des choses horribles à dire, mais je sais qu'elles ne font que taper derrière un écran. Cela ne m'affecte pas vraiment.

Les instances dirigeantes du sport n'ont pas encore réussi à éliminer les abus racistes en ligne.

Quelques semaines seulement après que certains des plus grands acteurs du football anglais ont participé à un boycott des médias sociaux pour tenter de lutter contre ce problème, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a fait l'objet de commentaires racistes après la défaite de son équipe contre Villarreal en finale de l'Europa League.

"Les choses qui se sont passées avec Marcus Rashford après la finale de l'Europa League étaient horribles à voir", déclare Davies. "Nous sommes des footballeurs, mais aussi des êtres humains. Nous respirons, dormons, mangeons comme tout le monde".

"Je pense que les joueurs qui reçoivent cette haine la gèrent bien [...] Ce n'est pas facile à voir, c'est très difficile.

"Depuis que je suis tout petit, je sais que les gens ont des idées différentes, des opinions différentes sur tout", ajoute-t-il.

"Si vous restez fidèle à vous-même, je ne pense pas que cela puisse vous affecter.

Rendre la pareille

En juin, il a surfé sur la dernière tendance numérique en lançant sa première collection de jetons non fongibles (NFT), qui comprenait trois œuvres d'art virtuelles uniques créées par l'illustrateur américain Jack Perkins.

Avant de publier chaque dessin, M. Davies a mobilisé ses fans en ligne dans le cadre d'une campagne sociale, qui leur a permis de voter sur chaque aspect des dessins de la collection.

Les trois gagnants de la campagne recevront un NFT en édition limitée, ainsi que la possibilité pour un détenteur de billet d'or de rencontrer Davies et de recevoir un maillot dédicacé par le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA.

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, hébergera et échangera les NFT sur sa place de marché des NFT.

"C'était un excellent moyen pour certains artistes de montrer leur travail", explique-t-il. "L'art numérique est quelque chose de différent [...] J'ai pensé que c'était une bonne idée de s'impliquer.

L'incursion de M. Davies dans le monde de l'art numérique et des crypto-monnaies se fait pour la bonne cause : 20 % des fonds seront reversés à plusieurs associations caritatives pour aider les Palestiniens.

"J'ai des gens proches de mon cœur qui sont originaires de ce pays. J'ai vu ce qui se passe et je pense que j'ai rapidement décidé de les soutenir", explique-t-il.

"Tout ce qui se passe là-bas, je pense que tout le monde mérite d'être respecté [...] et traité avec dignité.

La défense des personnes déplacées dans le monde entier est une question qui le touche profondément. Le jeune homme de 20 ans est peut-être le visage du football canadien, mais il a connu des débuts modestes. Davies est né dans un camp de réfugiés ghanéen de parents libériens qui fuyaient la guerre civile dans leur pays.

"J'étais dans un camp de réfugiés, les gens nous ont aidés et je veux simplement leur rendre la pareille", explique-t-il. "Je pense que c'est une bonne chose à faire.

Migrer vers le Canada

À l'âge de cinq ans, Davies a quitté le camp de réfugiés de Buduburam au Ghana avec ses parents pour commencer une nouvelle vie à Edmonton, au Canada.

"Lorsque mes parents sont arrivés au Canada, ils m'ont raconté des histoires sur leur séjour au Ghana. C'est triste, c'était une période difficile et c'était dur", raconte-t-il. "En grandissant, j'ai écouté ces histoires et j'ai voulu améliorer la vie de ma famille.

Sa mère et son père travaillaient de longues heures pour joindre les deux bouts. Davies a lui-même aidé à élever ses deux jeunes frères et sœurs tout en fréquentant l'école catholique Mother Teresa, où ses talents ont été remarqués pour la première fois.

Nicholas Soccer Academy et, à l'âge de 14 ans, il est inscrit au programme de résidence des Vancouver Whitecaps, un programme de développement qui fera de lui le premier joueur né dans les années 2000 à évoluer en MLS.

L'année suivante, Davies a obtenu la citoyenneté canadienne et, le même jour, a été appelé pour la première fois en équipe nationale, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du football masculin canadien.

Bien qu'il n'ait pas beaucoup de souvenirs de sa vie au Ghana, il estime que le sacrifice de ses parents nourrit son ambition et sa détermination. "C'est une histoire qui fait partie de moi et, avec le recul, je n'arrive pas à croire que nous nous en soyons sortis, ce qui était incroyable.

"Je me souviens à quel point ils [les parents] ont travaillé dur pour libérer leur famille. Chaque fois que j'entre sur le terrain, c'est pour eux.

Les premiers succès au Bayern

Depuis qu'il a rejoint le Bayern lors de la fenêtre de transfert de janvier 2018, Davies a connu un succès incroyable avec le club.

Il a soulevé six trophées avec l'entraîneur Hansi Flick, le tout en l'espace de 12 mois, dont son troisième titre de Bundesliga cette saison et sa première Ligue des champions en 2020.

Mais lorsqu'il est arrivé au club, il a été submergé par son équipe de départ légendaire et son histoire folklorique.

Il décrit sa première entrée dans le vestiaire, en regardant les photos de ses nouveaux coéquipiers sur le mur, comme une expérience "incroyable".

"Les mots ne peuvent pas vraiment l'expliquer [...] Dans mon esprit, je me disais que ce n'était pas possible que ce soient de vraies personnes", raconte-t-il. "Et puis Robben est entré dans la pièce, et c'est un vrai gars, ce n'est pas un dessin animé.

"Je lui ai serré la main et il s'est présenté, il était très poli, très humble, c'était incroyable", ajoute-t-il. "Tout ce que j'ai accompli, c'est incroyable [...] quand j'ai eu ma chance, je me suis dit : "Saisis ta chance", et je l'ai saisie."

Il admire tout particulièrement son ancien coéquipier David Alaba, qui a rejoint le Real Madrid après plus de dix ans passés au sein du club bavarois. "J'étais très excité à l'idée de rencontrer David Alaba, car quand nous étions petits, il était un modèle pour la plupart des enfants de mon pays.

Je suis enthousiaste pour l'avenir

Davies se prépare à de nouveaux changements à l'horizon, puisque Julian Nagelsmann, du RB Leipzig, devrait succéder à Flick à la tête de l'équipe la saison prochaine.

"Nous savons que c'est un bon entraîneur qui arrive. Il a de nouvelles idées, un nouveau style de jeu", déclare-t-il. "Nous savons qu'il est plus jeune dans le monde des entraîneurs, mais cela n'a pas d'importance [...] il va arriver et apporter sa sagesse et ses connaissances au club de football.

Malgré le changement de garde, les aspirations de Davies pour le club restent les mêmes, avec l'intention de remporter la Ligue des champions en 2022 et de décrocher six trophées en une saison.

"Nous savons que ce ne sera pas facile. Ce sera vraiment difficile. Mais je pense qu'avec l'équipe, nous pouvons le refaire".

"Mon temps n'est pas terminé avec le Bayern. J'ai encore beaucoup d'années devant moi et beaucoup de trophées à gagner.

Depuis qu'il s'est déchiré la cheville gauche lors de la préparation du Canada pour la Gold Cup, le Bayern a annoncé en juillet que Davies passerait un certain temps "sur la touche" et ferait de la rééducation à Munich.

Davies a depuis repris l'entraînement. Le Bayern jouera son premier match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach le vendredi 13 août.

Source: edition.cnn.com