Mon quotidien est difficile : Rafael Nadal souffre d'une blessure chronique au pied avant Roland-Garros

L'Espagnol, qui a remporté 21 tournois du Grand Chelem, a manqué une grande partie de la saison dernière à cause de cette blessure et dit qu'il continue d'apprendre à vivre et à jouer malgré la douleur.

L'Espagnol a semblé éprouver de sérieuses difficultés vers la fin de son dernier jeu jeudi, lors de sa défaite contre Denis Shapovalov à l'Open d'Italie.

"Je suis un joueur qui vit avec une blessure, ce n'est pas nouveau. Je suis un joueur qui vit avec une blessure, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est là", a déclaré Nadal aux journalistes après le match.

"Malheureusement, mon quotidien est difficile, honnêtement. Même comme ça, je fais des efforts... C'est parfois frustrant de ne pas pouvoir s'entraîner correctement."

Au début du mois de mai, Nadal a déclaré aux médias, après sa victoire spectaculaire en huitième de finale contre David Goffin à l'Open de Madrid, qu'il souffrait d'une "blessure chronique qui n'a pas de traitement".

Il a ajouté : "Quand je joue, il m'arrive d'avoir mal au pied. Si vous me voyiez tous les jours, vous ne seriez pas inquiet. J'ai toujours mal au pied, surtout après un match de trois heures ou un long entraînement. Je finis par marcher un peu mal.

"Mais j'ai une blessure chronique qui n'a pas de traitement. Cela fait partie de ma vie et c'est l'inconvénient de ne pas pouvoir terminer le match plus tôt. À court terme, je pense que je vais bien, physiquement parlant, mais aussi, en ce qui concerne mes pieds, il faut qu'ils s'adaptent à la compétition.

S'entraîner dans la douleur

Le joueur de 35 ans a effectué un retour remarquable après sa longue blessure de l'année dernière pour remporter l'Open d'Australie en janvier, mais il a déclaré que le problème avec son pied était "difficile".

Il a confirmé qu'il emmènerait son médecin à Roland-Garros afin de gérer au mieux sa blessure.

"La première chose à faire est de ne pas avoir mal à l'entraînement", a ajouté Nadal, qui revient tout juste d'une blessure aux côtes subie à Indian Wells en mars.

"C'est vrai que pendant Roland-Garros, j'aurai mon médecin avec moi. C'est vrai que pendant Roland Garros, je vais avoir mon médecin avec moi, ça aide parfois parce qu'on peut faire des choses.

"Dans les jours positifs comme dans les jours négatifs, il faut rester et apprécier toutes les choses qui me sont arrivées de manière positive.

Roland Garros se déroulera du 22 mai au 5 juin.

Source: edition.cnn.com