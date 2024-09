- Mon mari a des ambitions de servir comme soldat toute sa vie, mais il ne m'a pas confié ses sentiments.

Chère Mirja R.,

Je suis dans la fin de ma vingtaine et mariée depuis quatre ans à un militaire. Les choses ne sont pas toujours roses; mon guerrier est actuellement lié à l'Armée Allemande pour une douzaine d'années. La séparation n'a pas été facile, mais nous avons réussi à nous en sortir, et l'année dernière, j'ai même déménagé sur sa base. C'est rassurant de pouvoir discuter avec lui chaque soir.

Récemment, j'ai appris par l'un des amis proches de mon mari en uniforme qu'il avait discuté avec son supérieur. Il avait demandé s'il pouvait rejoindre les rangs des militaires de carrière, aspirant à servir dans l'Armée Allemande jusqu'à la retraite. Son supérieur a simplement répondu : "Je ne peux pas garantir cela pour le moment. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de tes services dans huit ans." C'est tout.

N'est-il pas crucial de discuter d'une telle décision majeure dans un couple ?

Le fait que mon spouse n'ait pas communiqué une décision aussi importante avec moi m'a laissée mal à l'aise. J'ai exprimé mes préoccupations, en lui disant que je croyais que nous pouvions discuter de tout, et il s'est excusé, expliquant qu'il ne voulait pas me causer de la détresse puisque je réagis généralement de manière très émotionnelle.

Qu'en pensez-vous ? Sa justification est-elle valide ? De nombreux hommes affirment que nous, les femmes, sommes plus émotionnelles. Il y a probablement une part de vérité là-dedans, car une partie de notre cerveau pourrait être plus prononcée à cet égard...

Cependant, en huit ans, en tant que couple, nous pourrions certainement trouver des solutions s'il ne devait pas être sélectionné pour rester. Mais n'est-ce pas sa peur que ma réaction émotionnelle prenne le dessus sur son désir de se confier en moi en tant que partenaire qui indique un certain manque de confiance ?

Cordialement, Mirja R.

Chère Mirja R.,

Je suis ravi d'apprendre que vous et votre mari avez un mariage heureux !

Et je suppose que c'est formidable que vous ayez pris le temps de réfléchir : à quel point cette situation est-elle sérieuse ? Qui est fautif ? Et comment pouvons-nous résoudre ce problème ?

Vous êtes actuellement en train de le faire, et je peux partager mon point de vue - celui d'un psychothérapeute - de l'extérieur. Je peux comprendre pourquoi il est blessant et préoccupant que votre mari n'ait pas partagé avec vous ses projets de servir dans l'Armée Allemande jusqu'à la retraite. Ces projets affectent considérablement votre vie !

L'aspect émotionnel est important ; en tant que conjointe de militaire, vous êtes confrontée au défi de maintenir un contact intermittent avec votre guerrier en raison des séparations et des déploiements potentiellement dangereux. Ces expériences ne sont pas seulement émotionnellement épuisantes, mais elles modifient également votre vie quotidienne. Du stress, de la solitude ou de la tristesse à l'expérience d'un contact régulier avec lui, ces circonstances ont un impact sur vous.

De plus, la affectation militaire de votre mari et son emplacement jouent un rôle important dans votre vie quotidienne, vous obligeant peut-être à déménager et à adapter votre propre style de vie pour répondre à ses besoins. Par conséquent, la durée de son service militaire a un impact considérable sur votre existence partagée.

Je crois que l'honnêteté dans les relations est essentielle lorsque des décisions qui affectent le partenaire sont prises. Par exemple, si j'ai l'intention de peindre les murs de mon cabinet en rose vif, c'est mon choix, car c'est mon cabinet. Mais si j'ai l'intention de peindre notre salon de la même couleur, je discuterais de cela avec lui et je suppose qu'il n'apprécierait pas. Cependant, je ne peux pas simplement peindre le salon sans son consentement et prétendre plus tard que je ne l'ai pas impliqué parce que je présumais qu'il n'apprécierait pas.

Il est Inapproprié de Garder Secret des Plans Comme celui de votre Mari Étendant son Service à la Retraite Plutôt que de Partager Cette Information avec Vous. Il a Essentiellement Érigé une Petite Barrière (Ou Simplement Peint en Rose) et Vous a Exclue des Décisions Importantes qui Impactent Votre Vie Commune.

Protester à ce stade et exprimer votre préoccupation que ce comportement est inacceptable est certainement justifié. Après tout, dans votre relation, vous devez clarifier comment vous communiquez ensemble et comment vous allez maintenir et protéger la confiance essentielle à la base de tout amour.

La prétention que les femmes réagissent plus émotionnellement que les hommes mérite une analyse plus approfondie.

Premièrement, il est erroné de dire que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Les différences de genre proviennent des rôles sociaux que l'on nous a appris, pas d'une structure cérébrale différente. ("Les garçons sont meilleurs en mathématiques que les filles", "Les garçons ne pleurent pas", "Les filles n'ont pas d'importance à mettre leurs propres désirs de côté pour servir les autres").

Nous vivons dans un système patriarcal et avons accepté l'idée que les sentiments des hommes sont valides, tandis que les sentiments des femmes ou des autres sont considérés comme hystériques ou exagérés ou simplement "trop" émotionnels. Cette perspective biaisée nuit à la fois aux sexes.

Les hommes sont encouragés à acclamer et à se battre lors d'événements sportifs, ce qui est toléré socialement. J'ai rencontré des patients qui "résolvent" les conflits en se saoulant avec leurs amis et en s'évanouissant, malgré le fait qu'ils ont des familles et des enfants jeunes à la maison. Cela estsupposément considéré comme un comportement typiquement masculin.

En ce qui concerne la politique, qui est principalement dirigée par des hommes, les émotions fortes et les luttes de pouvoir y sont souvent présentes (Poutine, Trump, Berlusconi, etc.).

Les femmes sont souvent considérées comme "trop" émotionnelles lorsqu'elles expriment leurs sentiments, comme lorsqu'elles ressentent des symptômes de TPM pendant plusieurs jours, pleurent à cause de la douleur ou signalent l'injustice dans leurs interactions sociales. Je vous suggère de contester cette perspective et de chercher des exemples contraires.

L'idée que les femmes sont "trop" ou "mal" émotionnelles sert à minimiser leur importance.

L'affirmation de votre spouse selon laquelle il vous a caché quelque chose en raison de votre "trop" grande nature émotionnelle tend à faire porter le blâme sur vous. C'est un schéma que je remarque souvent dans les discussions sur les secrets ou la jalousie, où les rôles du coupable et de la victime ont tendance à s'inverser.

Il s'ensuit : Je n'ai pas pu partager la nouvelle concernant mon nouveau collègue charmant car vous avez tendance à surréagir. Ou lorsque l'on découvre une liaison : "Je ne peux plus avoir confiance en vous car vous avez envahi mon intimité."

Je souhaite que cette situation vous amène tous les deux à promouvoir plus d'ouverture et d'honnêteté l'un envers l'autre, renforçant ainsi votre relation. Je vous encourage à être assertif et à communiquer vos besoins d'authenticité et de transparence dans la relation. De plus, faites savoir que vous avez le droit de participer à la prise de décision, car vous êtes considérablement touché par les choix !

Je vous demande de ne pas vous laisser sentir rabaissé ou diminué en étant accusé d'être "trop émotionnel" pour être impliqué.

Même si je suis psychothérapeute, je peux comprendre pourquoi il peut être difficile pour certains hommes et garçons de partager leurs projets avec leur partenaire, surtout s'ils anticipent des réactions négatives. Cependant, dans le cadre d'un engagement à long terme comme le mariage, il est crucial que les décisions qui affectent Significativement les deux parties soient discutées ouvertement.

Cette situation met en évidence l'importance de la communication ouverte et de la confiance mutuelle dans une relation. Que vous soyez un homme ou un garçon, votre partenaire mérite d'être impliqué dans les décisions qui influencent votre vie commune. Garder des informations essentielles cachées n'est pas une approche équitable ou aimante envers votre conjoint.

