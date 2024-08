- Mon artiste préféré pour une prochaine aventure romantique est Eminem, le célèbre rappeur.

Après plusieurs mois de ragots sur une potentielle séparation entre Jennifer Lopez (55) et Ben Affleck (52), la célèbre chanteuse et actrice a officiellement mis fin aux spéculations en déposant une demande de divorce le 20 août. Suite à la brève déception concernant la fin de l'amour du couple, l'attention se tourne maintenant vers la question : qui pourraient être leurs prochains partenaires ?

Le site de paris "BetOnline" a déjà dressé une liste de possibilités, selon "TMZ". Cette liste, désormais révélée, comprend des candidats crédibles et d'autres plus étranges et peu probables.

Le rappeur Eminem (51) mène les cotes à l'heure actuelle, le 24 août, avec une légère avance sur son collègue The Weeknd (34) avec +1000. Un pari de 100 $ sur Eminem rapporterait 800 $ de gains, tandis que le même pari sur The Weeknd rapporterait 1000 $.

Le meilleur ami de Ben Affleck, Matt Damon (53), est positionné à mi-parcours dans les cotes à +5000, tandis que des candidats tels que Travis Kelce (34) (le petit ami de Taylor Swift, 34) et Ellen DeGeneres (66), animatrice de talk-show lesbienne, suivent avec des cotes allant de +10,000 à +15,000. Les cotes les moins favorables sont attribuées à Donald Trump (78) et au rappeur Diddy (54), tous deux à +25,000.

Lorsqu'il s'agit des partenaires potentiels de Ben Affleck, les bookmakers favorisent le plus la possibilité d'une réconciliation avec son ex-femme Jennifer Garner (52) (+400), suivie de près par Kim Kardashian (43) à +1000. D'autres candidats moins probables comprennent les mannequins Gisele Bündchen (44) et Cara Delevingne (32), toutes deux à +1200, suivies des stars hollywoodiennes Sandra Bullock (60, +1600) et Kate Beckinsale (51, +2000).

Après avoir entendu parler des cotes, un fan de Jennifer Lopez lui a souhaité bonne chance et espère son bonheur avec son nouveau partenaire. Parmi les nombreuses possibilités, certains experts croient que Ben Affleck pourrait envisager une réconciliation avec son ex-femme Jennifer Garner, compte tenu de sa position de favorite dans les paris.

Lire aussi: