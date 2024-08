- Mölling: L'Ukraine se prépare à des négociations avec Koursk

L'Ukraine tente d'améliorer sa position pour d'éventuelles négociations de paix en progressant sur le territoire russe, selon l'expert militaire Christian Mölling. Dans une interview du vendredi sur le podcast de Der Spiegel "The Situation - International", Mölling a déclaré que l'incursion dans la région russe de Kursk avait eu un "énorme effet positif" pour l'Ukraine, à la fois en termes de communication et politiquement.

Le directeur de recherche de la Société allemande pour la politique étrangère a mis en avant l'impact symbolique de l'action, montrant ainsi la capacité opérationnelle des forces armées à la fois à sa propre population et à ses alliés. Alors que l'Ukraine ne peut pas améliorer sa situation difficile sur les fronts de Donbass, elle peut au moins créer un "moment d'attention". Selon l'analyse de Mölling, la direction ukrainienne se prépare déjà à une situation où la pression pour entamer des négociations de paix augmentera, et la région russe actuellement prise pour cible pourrait servir de "atout maître".

Les Ukrainiens se préparent à des négociations forcées

L'expert a souligné que le soutien des États-Unis ne serait pas le même qu'actuellement, quel que soit le vainqueur des élections présidentielles de novembre. Entre-temps, la France est paralysée par des disputes politiques internes, et l'Allemagne fait face à des menaces quotidiennes d'effondrement de la coalition gouvernementale. "L'Ukraine voit que les options ne s'améliorent pas", a déclaré Mölling, ajoutant que cela contribue à la nécessité pour le pays de se préparer aux négociations.

Dans ce contexte, Mölling a également mentionné les activités ukrainiennes sur la péninsule de Crimée, où la vie des Russes devient de plus en plus difficile. La flotte de la mer Noire a été repoussée, et l'aviation navale russe a également connu des revers.

Offensive pas encore une menace pour le régime de Poutine

Selon l'analyse de Mölling, l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk ne représentecurrently pas une menace pour le régime du président russe Vladimir Poutine. Il a déclaré : "Ce ne sera critique pour Poutine que si elle a un impact sur les grands centres urbains, ce qui ne s'est pas encore produit". Il reste à voir si la guerre dans son propre pays entraînera une vague de solidarité avec le gouvernement de Moscou.

Mölling ne s'attend pas à ce que l'Ukraine mène la guerre dans les pays voisins en utilisant les mêmes méthodes que les forces russes sur leur propre territoire. Bien que des crimes de guerre se produisent des deux côtés, ils ne font pas partie de la stratégie de l'Ukraine, contrairement à la Russie. De plus, ils seraient exploités par la direction de Moscou et auraient des conséquences pour les alliés occidentaux de l'Ukraine.

