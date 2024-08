- Moins d'enfants sont accouchés le week-end et les jours fériés.

Tout au long de la semaine, on observe une augmentation notable du nombre de nouveaux-nés par rapport aux samedis et dimanches. Les prévisions pour 2023 indiquent qu'en moyenne, 2 037 bébés ont vu le jour chaque jour de la semaine de travail, soit 28 % de plus que la moyenne du week-end de 1 594 nouveaux-nés par jour. En résumé, en moyenne, 1 899 nouveaux visages ont éclairé le monde chaque jour l'an dernier.

De manière étonnante, moins d'enfants sont nés lors des fêtes - plus précisément, seulement 1 444 enfants ont été rapportés en 2023 à la fois pour Pâques et Noël. L'Office fédéral de la statistique n'a fourni aucune explication potentielle pour cette disparité.

Boulimie de naissances en été

Sans surprise, le plus grand nombre de naissances a eu lieu le 10 juillet 2023, avec un total de 2 310 nouveau-nés, et le moins le 25 décembre, avec seulement 1 357.

Depuis les années 1980, les experts ont repéré une tendance récurrente : le plus grand nombre de naissances a généralement lieu pendant les mois d'été. Contredisant légèrement cette tendance, 2023 a présenté le même schéma de plus grands nombres de naissances en juillet et août, mais septembre n'a pas réussi à les rejoindre.

La diminution des naissances lors des fêtes peut suggérer que les familles planifient leurs accouchements autour de ces célébrations pour éviter de perturber les rassemblements familiaux et les festivités.

