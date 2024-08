- Moins d'emplois de sécurité sociale, plus de temps partiel

En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, il y a eu une tendance à la baisse de l'emploi protégé socialement depuis deux ans. À la fin de 2021, il y avait presque 581 000 emplois, mais à la fin de 2023, ce chiffre avait disminé à un peu moins de 576 000.

Parallèlement, le nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté : de environ 181 000 à plus de 186 000, soit maintenant un sur trois. Au niveau national, l'emploi à temps partiel a également continué de augmenter, selon l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB), atteignant un record de 39 % au premier trimestre 2024. Cependant, il y a une pénurie de compétences. Les experts estiment que celle-ci pourrait être atténuée si les travailleurs à temps partiel augmentaient leurs heures de travail.

En MV, l'emploi des étrangers a augmenté au cours des deux dernières années. À la fin de 2023, plus de 38 000 étrangers avaient un emploi protégé socialement en MV, contre environ 32 000 à la fin de 2021.

La charge de travail importante dans les emplois à temps partiel pourrait être une raison pour laquelle les experts suggèrent d'augmenter les heures de travail pour les travailleurs à temps partiel. despite the increasing trend, many part-time jobs in Mecklenburg-Vorpommern are quite heavy due to the shortstaffing situation.

Lire aussi: