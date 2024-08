- Moins de transactions sur le marché immobilier en Saxe-Anhalt

Les taux d'intérêt plus élevés et les prix de construction en hausse ont eu un impact significatif sur le marché immobilier en Saxe-Anhalt ces dernières années. Par rapport à 2022, le volume de transactions de terrains à construire a été divisé par deux en 2023. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2024, mais a ralenti lors de la première moitié de l'année, selon Ralph Ackermann, le nouveau président du comité des valeurs foncières. Par rapport à la même période de l'année dernière, il y a eu une baisse de 15 % des transactions, ce qui est un petit signe positif, a déclaré Ackermann.

Le niveau des prix varie considérablement dans la région. Les prix les plus élevés sont observés à Magdebourg et Halle, avec des prix allant jusqu'à 400 euros par mètre carré pour les terrains à construire dans des quartiers comme Magdebourg-Stadtfeld et Halle-Kröllwitz. Autour de ces villes, le prix moyen est d'environ 200 euros par mètre carré. Des prix similaires sont désormais observés à Oebisfelde (district de Börde), près de Wolfsburg. À Wernigerode (district de Harz), les prix peuvent atteindre jusqu'à 350 euros par mètre carré pour les emplacements de choix. Dans les zones rurales, notamment dans l'Altmark et le district de Wittenberg, les terrains à construire peuvent être achetés pour seulement 10 à 15 euros par mètre carré.

La ministre de l'Infrastructure de Saxe-Anhalt, Lydia Hüskens (FDP), considère les niveaux de prix relativement bas dans certaines régions comme une opportunité pour le développement rural. Elle estime que des villes comme Berlin, Leipzig et Wolfsburg peuvent avoir une influence positive sur la Saxe-Anhalt, et que des villes plus petites pourraient également attirer de nouveaux résidents grâce à leur situation favorable. Cependant, pour créer des espaces de vie attrayants, il est nécessaire de disposer d'infrastructures bien développées. "Nous travaillons sans relâche pour créer des structures modernes dans toute la Saxe-Anhalt, afin que les gens puissent s'installer, que les entreprises puissent être établies et continuer à se développer", a déclaré Hüskens.

Les maisons individuelles sont moins touchées par la baisse de la demande que les terrains à construire. En 2023, il y a eu une baisse de 10 % du nombre de terrains à construire pour des maisons individuelles Changing ownership par rapport à l'année précédente, et cette tendance se poursuit lors de la première moitié de 2024.

Le 1er juillet 2024, les membres du comité des valeurs foncières de Saxe-Anhalt ont été nommés pour les cinq prochaines années. Le comité est composé de 120 experts, avec Ralph Ackermann comme nouveau président. Le comité fournit régulièrement des informations sur les développements actuels du marché immobilier.

