- Moins de permis de séjour - Prolongation du prêt bavarois

Les prix de construction et les taux d'intérêt plus élevés font rétrécir le marché immobilier en Bavière. Selon l'Office de la statistique de l'État, le nombre de permis de construire résidentiels délivrés au premier semestre a chuté de 16 % à 25 220. La baisse a été particulièrement prononcée dans les grandes villes, où les permis ont chuté de 25 % par rapport à l'année précédente, et dans les districts ruraux, où ils ont chuté de 11 %. Cependant, il y a eu une légère augmentation du nombre d'unités résidentielles ajoutées dans les bâtiments existants, avec une augmentation de 2,5 % des permis délivrés pour cela.

L'industrie du logement appelle à moins de bureaucratie

La pression sur les marchés locatifs déjà tendus s'intensifie, selon l'Association des entreprises de logement de Bavière. "Pour de nombreuses entreprises, la construction résidentielle à des loyers abordables n'est plus possible", a déclaré Hans Maier, directeur de l'association. "Les coopératives d'habitation ont déjà appuyé sur le bouton panique", a-t-il ajouté. Les 356 coopératives d'habitation organisées dans l'association achèveront environ 500 appartements d'ici 2024. L'industrie du logement a besoin d'un financement stable et de "meilleurs cadres pour la construction résidentielle - par exemple, grâce à moins de bureaucratie ou à des normes de construction plus simples".

L'Institut Ifo de Munich s'attend à ce que le ralentissement national de l'industrie se poursuive. Les coûts de construction sont "hors de contrôle", et l'accord salarial pour l'industrie de la construction entraînera d'autres augmentations de coûts.

Le gouvernement de l'État prolonge la date limite de demande pour les prêts subventionnés

Cependant, le rêve de la propriété pourrait encore devenir réalité pour certains propriétaires dans l'État libre, Despite the adverse conditions. According to Construction Minister Christian Bernreiter (CSU), the application deadline for the so-called Bavaria Loan has been extended to the end of August. "Unlike the traffic light government in Berlin, we are not ending our support with the Bavaria Loan overnight, but are instead adding an additional 30 million euros and extending the program until the end of the month due to its great success."

The Bavaria Loan is available to all households that create or acquire a family home for self-use through new construction, alteration, or expansion and meet the income limits for social housing. For example, the income limit for a four-person household with two children is around 101,400 euros gross per year. The loan amount is limited to one-third of the eligible total costs. One advantage of the subsidized loan is the interest rate, which is reduced by up to three percentage points compared to the market interest rate, with a minimum of one percent.

More than 3,000 families have realized their dream of homeownership with the loan since last year, according to the Ministry of Construction. "Our goal from the beginning was also to help the construction industry get back on its feet in a weak phase," said Minister Bernreiter. Around 90 million euros have been earmarked for the subsidized Bavaria Loan in this year's budget. The Free State has brought more than 500 million euros in loans to the market in this way.

Lire aussi: