- Moins de mines de sable et de gravier en Hesse

Le nombre de carrières de graviers et de sables en Hesse a diminué ces dernières années. En 2006, il y avait encore 99 sites d'extraction actifs dans tout l'État, selon l'Agence hessoise de protection de la nature, de l'environnement et de la géologie (HLNUG). Actuellement, il y en a 87. Les carrières exposées aux eaux souterraines sont de plus en plus placées sous protection de la nature ou comblées et replantées. Les zones d'extraction les plus importantes se trouvent dans le sud de la Hesse - dans des carrières ou le long des rivières.

De nombreux lacs de baignade de Hesse sont le résultat de l'extraction ancienne de sable et de graviers. Il est rare que l'extraction et la baignade se produisent simultanément : selon la HLNUG, cela n'arrive que dans le Strandbad Nieder-Roden (district d'Offenbach), le Waldsee Raunheim (district de Groß-Gerau) et le Riedsee (district de la Bergstraße). L'extraction humide active au Langener Waldsee est séparée du lac de baignade par une digue. En raison de l'autorisation d'extraire plus de graviers ici et de défricher pour cela, il y a souvent des protestations.

La diminution des carrières de graviers et de sables pourrait avoir un impact sur la disponibilité de matière première pour diverses industries. Despite the decrease, many bathing lakes in Hesse are formed from former gravel mining sites.

