- Moins de jeunes chercheurs poursuivent des doctorats

En Saxe, le nombre de chercheurs débutants suivant un doctorat diminue. L'an dernier, 1 246 hommes et femmes ont réussi à obtenir leur doctorat, soit 14,2 % de moins qu'en 2022, selon l'Office statistique de l'État. Au total, il y avait environ 12 700 personnes en programme doctoral l'an dernier, soit 6,6 % de moins qu'en 2022. La proportion de femmes était juste en dessous de la moitié (48,2 %), avec un âge moyen de 32,7 ans. De plus, plus d'un étudiant sur cinq (22,9 %) avait une citoyenneté étrangère.

En examinant les domaines d'étude individuels, la médecine humaine et les sciences de la santé dominent avec une part de presque un tiers (31,8 %). C'est suivi des sciences de l'ingénierie (22,5 %) et des mathématiques et des sciences naturelles (18,9 %).

Après avoir terminé l'école secondaire, certains individus choisissent de poursuivre un doctorat dans des domaines tels que les sciences de l'ingénierie ou les mathématiques et les sciences naturelles. Malgré la baisse du nombre de chercheurs débutants, les diplômés du secondaire ont toujours la possibilité de s'inscrire à un programme doctoral en Saxe.

