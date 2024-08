- Moins de fraises récoltées en Basse-Saxe

La récolte de fraises en Basse-Saxe cette saison a été pire que l'année dernière. Cela pourrait être dû à un mauvais temps et à des pénuries de main-d'œuvre, selon l'Office statistique de l'État de Basse-Saxe (LSN). Cette année, on s'attend à récolter environ 27 000 tonnes de fraises - soit environ 16,3 % de moins qu'en 2023. Malgré la baisse, la Basse-Saxe reste de loin l'État fédéral avec la plus grande production nationale de fraises. Ces chiffres sont encore préliminaires.

En plus des rendements de la récolte, la superficie destinée à la culture en plein champ a également diminué. Selon le LSN, environ 22 200 tonnes de fraises ont été cueillies sur environ 2 000 hectares de terres en plein champ en Basse-Saxe cette année, soit une baisse d'environ 16 %.

Pour devenir moins dépendants des conditions météorologiques, les agriculteurs utilisent de plus en plus des couvertures de protection. La superficie destinée à ce type de culture a été étendue de 8 % supplémentaires cette saison, pour atteindre un total de 247 hectares. Selon l'Office fédéral de la statistique, les exploitations agricoles de tout le pays s'attendent à la plus faible récolte de fraises en plein champ depuis 1995. La récolte de fraises en plein champ actuellement estimée en Allemagne est de 24 % inférieure à la déjà faible récolte de fraises de 2023.

