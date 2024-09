Moins d'autorisations de construction en juillet

En juillet, la baisse des permis de construire a persisté. Au total, 17 000 unités d'habitation ont été autorisées ce mois-là, ce qui représente une baisse de 19,2 % par rapport à juillet de l'année précédente, selon les données de l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden publiées mercredi. Sur les sept premiers mois de l'année, les permis ont diminué de 20,8 % par rapport à la même période en 2021.

Les maisons individuelles ont connu la plus forte baisse. Au cours des sept premiers mois de l'année, 28,4 % de moins de permis ont été délivrés pour les maisons individuelles par rapport à la même période de l'année précédente. Les maisons à deux familles ont enregistré une baisse de 14,7 % des unités d'habitation autorisées, tandis que les bâtiments collectifs, qui représentent le type de construction le plus nombreux, ont connu une baisse de 21,6 %.

Les dirigeants de l'industrie de la construction allemande ont qualifié cette tendance de retour aux niveaux de 2012. "Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'il n'y a aucun signe d'un renversement de cette tendance. Le manque de logements devrait dominer la campagne électorale pour les prochaines élections fédérales", a déclaré Tim-Oliver Müller, PDG de l'association principale de l'industrie de la construction allemande, en commentant ces chiffres. Les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction semblent entraver la construction de logements.

Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'Institut pour la recherche macroéconomique et économique (IMK) de la Fondation Hans-Böckler, prévoit que les choses pourraient empirer. "Nous n'avons pas encore touché le fond, et les signes optimistes des mois précédents se sont révélés trompeurs", a-t-il précisé. Actuellement, les permis délivrés équivalent à environ 200 000 nouvelles unités d'habitation par an. Le gouvernement avait initialement pour objectif d'atteindre le double de ce chiffre.

