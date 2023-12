Mohamed Salah marque un but en solo pour le match nul de Liverpool contre Manchester City

Après une première mi-temps sans but, le match s'est animé après la pause et les spectateurs du stade d'Anfield ont eu droit à un spectacle de football offensif à couper le souffle.

Malgré la domination des visiteurs avant la pause, Sadio Mané a ouvert le score pour Liverpool, en marquant après avoir été intelligemment joué par Salah.

City a ensuite réagi 10 minutes seulement après avoir été mené au score, le brillant Phil Foden égalisant d'une flèche dans le coin inférieur du filet.

Les deux équipes étant gonflées à bloc, le match a pris des allures de classique et Salah a redonné l'avantage à Liverpool d'un superbe but en solitaire.

L'Égyptien a fait étalage de sa classe mondiale en se jouant de plusieurs défenseurs de City avant de tromper le gardien Ederson d'une frappe du pied gauche.

"Je dois le regarder pour voir", a souri Salah lors de son entretien avec Sky Sports après le match. "Je pense que ce serait plus spécial si nous avions gagné le match, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un bon but, mais il n'y a pas grand-chose à dire.

Bien qu'il ait lui-même minimisé l'importance de ce but, il s'agit d'un autre moment spécial dans l'incroyable carrière de Salah à Liverpool, mais ce but n'a pas été décisif puisque City a égalisé pour la deuxième fois cinq minutes plus tard.

La frappe de Kevin De Bruyne a été déviée dans les filets par Joel Matip après un bon travail de Foden sur l'aile gauche.

Le match nul signifie qu'aucune des deux équipes ne peut déloger Chelsea de la tête du classement, Liverpool étant deuxième et City troisième à l'approche de la pause internationale.

Guardiola frustré

Les deux équipes étaient pleines d'admiration l'une pour l'autre avant le coup d'envoi, mais le match s'est transformé en une affaire houleuse en deuxième mi-temps.

Le manager de City, Pep Guardiola, est resté furieux sur le banc de touche lorsque James Milner, joueur de Liverpool, n'a pas reçu un deuxième carton jaune quelques instants avant que Salah n'ouvre le score.

"Il s'agissait d'un carton jaune, c'est trop clair", a déclaré Guardiola à Sky Sports après le match. "Mais c'est Anfield, comme Old Trafford. Dans cette situation, un joueur de City serait expulsé".

Plus tôt dans le match, Milner avait apparemment fait trébucher Foden alors que l'attaquant anglais pénétrait dans la surface de réparation, mais Tierney avait une nouvelle fois laissé passer le ballon.

Malgré la controverse, le match restera dans les mémoires pour les prouesses offensives des deux équipes et l'incroyable action individuelle de Salah.

Si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo marque ce but, alors le monde entier dit : "oui, parce qu'ils sont de classe mondiale"", a déclaré Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, à Sky Sports après le match.

"Mo Salah marque ce but parce qu'il est de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est comme ça".

Compte tenu de sa forme ces dernières saisons, les fans attendent désespérément que le joueur de 29 ans signe un nouveau contrat avec le club, son contrat actuel devant expirer en 2023.

Liverpool n'a pas encore trouvé d'accord avec l'Égyptien, mais l'ancien joueur Jamie Carragher estime qu'il est impératif que le club parvienne à un accord.

"Je sais dans quelle situation se trouve Liverpool. Ils n'ont pas les finances de Manchester City quand on pense aux salaires qu'ils distribuent", a déclaré Carragher lors d'un débat sur Sky Sports dimanche.

"Mais en ce moment, Salah joue aussi bien que n'importe qui dans le football européen.

"Liverpool ne peut pas se permettre de laisser traîner la situation de son contrat, avec la menace de le perdre dans les deux prochaines années."

