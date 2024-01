Mohamed Salah doit se souvenir de la journée qu'il a passée à Liverpool avant de partir pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Salah, 31 ans, a bénéficié d'un penalty arrêté en première mi-temps avant d'inscrire deux buts - ses 150e et 151e en Premier League pour le club - et d'offrir une passe décisive à Cody Gakpo sur un centre exquis de l'extérieur du pied gauche.

Salah a également joué un rôle clé dans le deuxième but de Liverpool, en passant à Diogo Jota, qui a ensuite éliminé Curtis Jones pour une finition simple.

Non seulement Salah est devenu le cinquième joueur de l'histoire de Liverpool à marquer 150 buts en championnat, mais sa contribution à la victoire a permis au club de prendre trois points d'avance en tête de la Premier League.

Cependant, Salah ne sera pas disponible pour son club puisqu'il va rejoindre l'équipe nationale d'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi international le plus important du continent, que les Pharaons ont remporté sept fois, un record.

La compétition se déroule en Côte d'Ivoire, mais Salah estime que Liverpool a les qualités nécessaires pour continuer à gagner des matches en son absence.

"Tout le monde me demande la même chose ! Salah a déclaré après la victoire de Newcastle. "Il n'y a pas de raison d'attendre que l'équipe de Liverpool gagne la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est une bonne chose.

"Mais sans moi, je suis sûr que les joueurs [de Liverpool] parviendront à gagner des matches. Nous avons des joueurs fantastiques, de très bonne qualité, ils ont juste besoin de garder la pression et de jouer leur football. Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à mon poste, ils peuvent faire ce que je fais.

"Cela signifie beaucoup de choses de jouer pour l'équipe nationale, c'est un sentiment formidable. Chaque fois que j'entre sur le terrain avec le maillot de l'équipe nationale, c'est quelque chose que je ne peux pas considérer comme acquis. Je suis simplement heureux de participer à ce tournoi et j'aimerais le gagner".

Le rôle de Salah a couronné un début d'année 2024 parfait pour Liverpool, qui a profité de la mauvaise forme récente d'Arsenal pour prendre la tête du classement de la Premier League après 20 journées.

La victoire n'a pourtant pas été simple pour l'équipe de la Merseyside, le penalty manqué par Salah en première période ayant été un premier échec à Anfield.

Mais il s'est rattrapé en marquant à bout portant à la 49e minute pour donner l'avantage à l'équipe locale. Ce but, son 150e pour Liverpool en Premier League, fait de lui le cinquième joueur à atteindre ce cap pour un seul club dans cette compétition.

Après le match, Salah a déclaré qu'un changement de chaussures à la mi-temps avait changé sa situation.

"Les autres [chaussures] avec lesquelles j'ai raté le match, je me suis entraîné avec hier", a déclaré Salah à Sky Sports après la victoire. "Ce n'est pas superstitieux car je joue avec beaucoup de chaussures. Mais quand je sens que ça va jouer avec ma tête, OK, dehors, changez de chaussures !

Mais je n'aime pas aborder la deuxième mi-temps de ce match en me disant : "Je n'ai pas marqué avec ça". J'ai donc gardé l'esprit calme et je me suis concentré sur le match".

Bien que le but incisif d'Alexander Isak ait fait 1-1, Liverpool a pris une avance de deux buts grâce à des buts à bout portant de Jones et Gakpo, avant que la tête de Sven Botman à la 81e minute ne fasse passer le score à 3-2, ce qui laisse présager une fin de match nerveuse.

Toutefois, ces craintes ont été rapidement apaisées lorsqu'à la 86e minute, Salah s'est racheté de son penalty manqué en le convertissant avec succès sur le point de penalty pour empocher les trois points.

Après le match, Salah a déclaré que son départ imminent pour l'équipe nationale égyptienne lui avait donné une motivation supplémentaire en seconde période pour corriger ses erreurs de la première mi-temps.

"Les joueurs ont parlé dans le vestiaire [et ont dit] que nous devions rester calmes.

"J'ai raté le penalty. À la mi-temps, je me suis demandé si je voulais quitter l'équipe nationale avec une telle performance. Pas vraiment ! Il fallait donc que je me concentre, que j'intervienne et que je fasse la différence, ce que j'ai réussi à faire".

Il poursuit : "C'est un excellent résultat pour nous. Le match a été très intense et nous avons réussi à prendre trois points, ce qui nous permet d'être en tête du classement. Nous devons rester calmes et gagner tous les matches".

La Coupe d'Afrique des Nations débute le samedi 13 janvier avec le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, pays organisateur. La finale aura lieu le dimanche 11 février.

