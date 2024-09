Mohamed Al Fayed, ancien propriétaire de Harrods, qualifié de "monstre" par les avocats représentant ses victimes présumées.

Plus de trente-sept femmes ont accusé le défunt Al-Fayed, décédé à l'âge de 94 ans en 2023, de les avoir agressées sexuellement. Selon un rapport publié à Londres vendredi, l'avocat Dean Armstrong a décrit Al-Fayed comme un abuseur vil qui a dirigé un réseau de malversations.

En exposant le dossier juridique contre Harrods, Armstrong a déclaré qu'Al-Fayed était protégé par un système défectueux qui régnait dans le magasin.

"C'est et c'était une grave négligence de la responsabilité corporative, et cette négligence incombe à Harrods", a déclaré Armstrong.

Armstrong a affirmé que Harrods était au courant des agissements présumés d'Al-Fayed. Il a également accusé le magasin de manifester un mépris choquant envers ses obligations corporatives et de ne pas avoir assuré un environnement de travail sécuritaire.

Armstrong a décrit la situation comme "épouvantable", la comparant à celle de Jeffrey Epstein, le pédophile emprisonné qui est décédé en prison avant son procès fédéral pour trafic sexuel, et Jimmy Savile, une personnalité de la télévision britannique interdite qui a été révélée comme un agresseur sexuel en série après sa mort.

Dans une déclaration, Armstrong a qualifié l'affaire de "l'un des exemples les plus horribles d'exploitation sexuelle corporative que j'ai jamais rencontrés, ou peut-être que le monde ait jamais connu".

Après avoir présenté des excuses aux victimes jeudi, Harrods a déclaré être "profondément attristé" par les allégations de malversations portées contre son ancien propriétaire Al-Fayed, qui a contrôlé le grand magasin de 1985 à 2010.

Harrods a reconnu avoir reçu des informations sur des allégations historiques d'abus sexuels commis par Al-Fayed l'année dernière. Depuis, a-t-il déclaré, "notre priorité absolue a été de régler ces claims le plus rapidement possible, en évitant des procédures juridiques prolongées pour les femmes impliquées".

Il reste cependant incertain si les propriétaires actuels seront tenus responsables des crimes présumés qui se sont produits pendant la précédente tenure de Harrods, ni s'ils seraient tenus de compenser les victimes et les survivantes d'abus.

During a press conference, renowned women's rights lawyer Gloria Allred compared Al-Fayed to a serial sexual predator. Allred elaborated on the accusations against him, detailing incidents of "serial rape, attempted rape, sexual battery, and sexual abuse of minors".

Al-Fayed, a prominent figure in the business and celebrity worlds in Britain, was also connected to the tragic 1997 high-speed automobile collision that claimed the lives of Al Fayed's son, Dodi Fayed, and Princess Diana.

Le monde entier est maintenant conscient des allégations de malversations étendues contre le défunt Al-Fayed, avec plus de trente-sept femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles. Armstrong décrit l'affaire comme l'un des exemples les plus horribles d'exploitation sexuelle corporative, affectant non seulement Harrods, mais peut-être le monde entier.

